Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Украинцам недоступна часть билетов за границу: в УЗ объяснили причину

Украинцам недоступна часть билетов за границу: в УЗ объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 14:42
Путешествие с УЗ за границу: почему не доступны все места на поезд 009К Киев-Будапешт
Пассажирка покупает билеты на поезд. Фото: Укрзализныця/Facebook, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци в Европу — это довольно удобно, ведь можно выспаться в дороге. Однако в пиковые периоды выкупить нужные места может быть настоящей задачей со звездочкой. Кроме того, пассажирам в Украине не могут приобрести билеты на некоторые вагоны.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, почему украинцам не доступна часть вагонов на поезд 009К Киев-Будапешт, передает Новини.LIVE.

Ограничения УЗ на международных рейсах

Один из пользователей соцсети поинтересовался у перевозчика, почему нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 на поездах поезд 009К Киев-Будапешт. Пассажирам доступны только вагоны 1,3,5,7 — однако в них отсутствует кондиционер.

В Укрзализныце объяснили, что вагоны 2,6,8 реализуются Венгерской стороной, ведь данный поезд является международным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что поезд 009К отправляется из украинской столицы ежедневно в 09:43 и прибывает в Будапешт на следующий день ровно в 6 утра. Он останавливается во Львове, Мукачево на Закарпатье и в венгерских городах Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке. Пересадка в Чопе длится 2 часа 28 минут. Цены на билеты в купе стартуют от 4006 гривен.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации