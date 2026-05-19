Путешествие с УЗ за границу: почему не доступны все места на поезд 009К Киев-Будапешт

Пассажирка покупает билеты на поезд. Фото: Укрзализныця/Facebook, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци в Европу — это довольно удобно, ведь можно выспаться в дороге. Однако в пиковые периоды выкупить нужные места может быть настоящей задачей со звездочкой. Кроме того, пассажирам в Украине не могут приобрести билеты на некоторые вагоны.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, почему украинцам не доступна часть вагонов на поезд 009К Киев-Будапешт, передает Новини.LIVE.

Ограничения УЗ на международных рейсах

Один из пользователей соцсети поинтересовался у перевозчика, почему нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 на поездах поезд 009К Киев-Будапешт. Пассажирам доступны только вагоны 1,3,5,7 — однако в них отсутствует кондиционер.

В Укрзализныце объяснили, что вагоны 2,6,8 реализуются Венгерской стороной, ведь данный поезд является международным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что поезд 009К отправляется из украинской столицы ежедневно в 09:43 и прибывает в Будапешт на следующий день ровно в 6 утра. Он останавливается во Львове, Мукачево на Закарпатье и в венгерских городах Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке. Пересадка в Чопе длится 2 часа 28 минут. Цены на билеты в купе стартуют от 4006 гривен.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали, почему при возврате билетов Укрзализныци на карту пассажиров возвращается не полная их стоимость. В частности, за более чем 20 дней до отправления пассажирам возвращается 100% возврата стоимости перевозки и плацкарты. При этом возврату не подлежат отдельные комиссионные, сервисные сборы и платежи за оформление/возврат билета.