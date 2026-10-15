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Українці не можуть придбати квитки до Польщі: в чому причина

Ua ru
15 жовтня 2026 16:36
УЗ скасувала потяг 019К Київ — Хелм: причина та термін дії обмежень
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Один із найпопулярніших потягів Укрзалізниці тимчасово скасовано. Пасажирам недоступні квитки на рейс 019К Київ — Хелм на певні дати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Коригування графіку потягу до Польщі

До перевізника звернулась пасажирка, якій не вдалося придбати квитки з Києва до Польщі. Дівчина не змогла знайти місця на потяг № 019К Київ-Хелм на 19-21 жовтня. Рейс відправляється з Києва о 19:29.

В Укрзалізниці спочатку попередили, що графік рейсу буде скориговано. Згодом перевізник повідомив, що із 19 по 21 жовтня 2026 року було тимчасово скасовано поїзд № 019К Київ — Хелм.

Перевізник не повідомив причину скасування одного з найпопулярніших міжнародних маршрутів. Ймовірно, коригування розкладу відбулися через безпекову ситуацію чи ремонтні роботи на залізниці.

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Проте в мандрівників є альтернативні маршрути — 119П, 0230, 0930. Зокрема, найшвидшим варіантом буде потяг з Дніпра до Хелму, який триває 10 год 49 хвилин. За квиток у купе одному пасажиру доведеться викласти 3025 гривень, а за місце у вагоні люкс — 5477 гривень

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Як дістатись з Києва до Холма. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

Також Новини.LIVE писали, як змінилася вартість проїзду в електричках. Із 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, а з 22 вересня їх запровадили ще у чотирьох областях. Найдешевший квиток коштує 30 гривень, а під час купівлі в касі чи поїзді додадуть ще 7 гривень комісії.

Польща поїздки Укрзалізниця подорож потяг
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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