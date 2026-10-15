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Главная Транспорт Украинцы не могут купить билеты в Польшу: в чём причина

Украинцы не могут купить билеты в Польшу: в чём причина

Ua ru
15 октября 2026 16:36
УЗ отменила поезд 019К Киев — Хелм: причина и срок действия ограничений
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Один из самых популярных поездов Укрзализныци временно отменен. Пассажирам недоступны билеты на рейс 019К Киев — Хелм на определенные даты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Корректировка расписания поезда в Польшу

К перевозчику обратилась пассажирка, которой не удалось приобрести билеты из Киева в Польшу. Девушка не смогла найти места на поезд № 019К Киев-Хелм на 19–21 октября. Рейс отправляется из Киева в 19:29.

В Укрзализныце сначала предупредили, что расписание рейса будет скорректировано. Впоследствии перевозчик сообщил, что с 19 по 21 октября 2026 года был временно отменен поезд № 019К Киев — Хелм.

Перевозчик не сообщил причину отмены одного из самых популярных международных маршрутов. Вероятно, корректировка расписания произошла из-за ситуации с безопасностью или ремонтных работ на железной дороге.

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Однако у путешественников есть альтернативные маршруты — 119П, 0230, 0930. В частности, самым быстрым вариантом будет поезд из Днепра в Хелм, время в пути которого составляет 10 часов 49 минут. За билет в купе одному пассажиру придется заплатить 3025 гривен, а за место в вагоне-люкс — 5477 гривен

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Как добраться из Киева в Хелм. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершена. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не стоит пользоваться наушниками, ведь о завершении посадки пассажиров в поезд проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменилась стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их ввели еще в четырех областях. Самый дешевый билет стоит 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавляется еще 7 гривен комиссии.

Польша поездки Укрзализныця путешествие поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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