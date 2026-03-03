В Украине ажиотаж из-за цен на топливо — бензин нельзя купить через приложения

Ажиотаж с бензином в Украине. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Утром, 3 марта, взглянув на стелы АЗС украинцы были разочарованы — стоимость бензина за ночь выросла 2-3 грн за литр. Из-за начала войны на Ближнем Востоке начался ажиотаж на заправках, что повлекло рост цен на топливо и общий дефицит, купить даже пару литров сейчас через любые приложения АЗС нельзя.

Украинцы массово скупают топливо

Водители в Украине опасаются потенциального перекрытия Ормузского пролива и дальнейшей эскалации в Персидском заливе. Дефицит топлива неизбежно повлиял на стоимость бензина на украинских АЗС — утром цена выросла на несколько гривен за литр.

Чтобы успеть "урвать" топливо по более доступной цене, украинские водители начали массово скупать бензин в приложениях АЗС. Сейчас приобрести его онлайн невозможно. При открытии приложения водители встречают сообщение о том, что покупка топлива пока недоступна, или произошел сбой.

В Украине нельзя онлайн приобрести топливо. Фото: скриншот

Ажиотаж с топливом в Украине. Фото: скриншот

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал в прямом эфире День.LIVE Виктор Гальчинский, Украина полностью зависит от импортной нефти и нефтепродуктов, поэтому изменения на мировом рынке напрямую влияют на цены в нашей стране.

По оценкам экспертов, рост цен на нефть отражает масштаб нынешнего вооруженного конфликта в Персидском заливе — самого серьезного за последнее время.

Несмотря на военное обострение, пролив пока не закрыли, и движение транспорта возобновилось. Но эксперт предупреждает, что если конфликт будет продолжаться и цены на нефть будут только расти.

Ранее мы рассказывали, что на фоне войны на Ближнем Востоке одна из крупнейших в Европе судоходных групп CMA CGM добавила к тарифам надбавку. Французская судоходная группа CMA CGM вводит надбавку "за риск" от двух до четырех тысяч долларов за один контейнер.Сбор взимается со всех грузов, которые идут или прибывают из Ирака, Бахрейна, Кувейта, Йемена, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании, Джибути, Судана, Эритреи и из Египта через порт Айн-Сохна.

Также писали, что международный аэропорт Дубая и международный аэропорт Аль-Мактум из-за войны зодня теряют ежеминутно теряют около 1 миллиона долларов. В частности, анализируя ежедневный трафик DXB, то за один день простоя аэропорт и терминал теряют от 10 до 18 миллионов долларов дохода.

Кроме того, сверхбогатые люди платят до 350 тысяч долларов за то, чтобы покинуть Дубай на частном самолете. Они убегают в Саудовскую Аравию, так как там еще не закрыто воздушное пространство.

