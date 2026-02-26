Новые штрафы за украинские водительские права в ЕС в 2026 — как избежать

Штрафы за украинские водительские права в ЕС. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские беженцы в ЕС очень часто сталкиваются с неожиданными штрафами из-за своих водительских удостоверений. Документы остаются действительными, но на местах возникают споры с полицией.

Причина кроется в том, что европейские правоохранители часто руководствуются общими миграционными правилами, не учитывая статус временной защиты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.

За что выписывают штраф

Граждане Украины, которые получили временную защиту, имеют разрешение управлять транспортом по украинским водительским правам без обязательной замены на документ страны пребывания. Европейское законодательство четко фиксирует эту норму.

Однако инспекторы продолжают выписывать квитанции. Причина — незнание полицейскими собственных инструкций: они проверяют украинцев по правилам, предназначенным для иностранцев без защиты.

Такое постановление следует обжаловать. Для этого используют тексты директив ЕС и показывают документы, подтверждающие статус временно защищенного лица.

Когда украинское водительское удостоверение теряет силу

В то же время существуют обстоятельства, при которых любой официальный статус уже не спасет. Если документ закончился, потерялся, признан недействительным или если лицо официально лишено права управлять транспортным средством, такое удостоверение не имеет юридической силы ни в одном государстве.

В этих случаях гражданам Украины рекомендуют обращаться в дипломатические представительства или специализированные сервисы, где выдают дубликат или подтверждают, что документ является действующим.

Особые условия в Испании

Испания обязывает владельцев украинского водительского удостоверения получить испанский аналог, когда человек живет в стране более полугода.

В 2026 году для украинцев с временной защитой после регистрации места жительства украинское удостоверение остается в силе только полгода. Далее его надо заменить на документ, выданный Государственной дирекцией дорожного движения Испании (DGT), иначе — штраф.

Для категорий A1, A, B и B+E процедура проходит без сдачи теоретического или практического экзамена.

Ранее мы писали, что водители из Украины закрыли кадровый дефицит транспорта в чешском городе Острава.

Сейчас в транспортной компании Остравы работают 45 водителей из Украины. Большинство из них управляют автобусами, еще часть — трамваями.

Первого украинского водителя-беженца предприятие приняло на работу в августе 2022 года, когда город испытывал острый дефицит кадров. С тех пор количество работников из Украины выросло настолько, что все вакантные места уже заняты. Сейчас все водители оформлены по полноценным трудовым договорам с социальными гарантиями.

Также мы писали, что в Германии завершился переходный период, позволявший украинцам свободно ездить на авто с украинскими номерами. Отныне граждане Украины должны перерегистрировать свои транспортные средства.

Теперь, если автомобиль находится в стране более 12 месяцев (с момента въезда или получения защиты), его обязательно нужно зарегистрировать и получить немецкие номера. В противном случае грозят штрафы или эвакуация транспортного средства на штрафплощадку за счет владельца.