Поїздка з Києва до Сеула: ціна квитків на потяг та літак у вересні 2026 року

Українка розповіла, у скільки обійдеться поїздка до Південної Кореї
Азійські країни вирізняються унікальним поєднанням давніх традицій, різноманітною культурою та стрімким розвитком технологій. Більшість українців рідко наважуються на такі далекі поїздки через дорогі перельоти. Одна з мандрівниць розповіла про свої витрати на дорогу до столиці Південної Кореї Сеулу.
Відповідне відео оприлюднила в соцмережі TikTok користувачка kristikuzenko, передає Новини.LIVE.
У скільки обійдеться поїздка з Києва до Сеула у вересні 2026 року
Мандрівниця розповіла, що її шлях до Південної Кореї розпочався з нічного поїзда із Києва до Чопа, який обійшовся їй у 600 грн. Рейс вирушив зі столиці о восьмій вечора та о восьмій ранку прибув до Чопа.
Там вона одразу пересіла в груповий трансфер і через сім годин дісталася до аеропорту Будапешту. Квиток їй обійшовся у 2500 грн.
"Далі було довгих 5 годин на очікування рейсу і нарешті о восьмій вечора був виліт із Будапешту до китайського міста Нінбо авіакомпанією China Eastern Airlines", — додала пасажирка.
Переліт до з Угорщини до Китаю тривав 11 годин та коштував 12 500 грн. У вартість квитка входив багаж та дворазове харчування на борту.
Таксі у Нінбо з аеропорту до вокзалу коштувало 150 грн за півгодинну поїздку. Дівчині вдалося без доплат замінити квиток на найближчий потяг до Шанхаю.
@kristikuzenko
Дорога із Києва до Південної Кореї довжиною 4 дні 😁 (якщо що зворотній шлях коштував біля 15 тис) #корея #південнакорея #пусан #сеул♬ Korean drama style relaxing BGM(986040) - Callico &
За готель на дві ночі в самому центрі міста вона заплатила 3000 грн, а таксі до шанхайського аеропорту коштувало 900 грн.
Політ з Шанхая до столиці Південної Кореї тривав 2 години та коштував 6 000 грн. У вартість квитка входив обід та багаж.
Мандрівниця підсумувала, що загалом поїздка з України до Південної Кореї обійшлася у 23 500 грн. Проте варто врахувати, що пасажирка залишилась на кілька днів у Шанхаї. Якщо пасажир перебувати транзитом у китайській столиці — оформлення візи не потрібно.
Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).
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