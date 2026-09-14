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Головна Транспорт Українка розповіла, у скільки обійдеться поїздка до Південної Кореї

Українка розповіла, у скільки обійдеться поїздка до Південної Кореї

Ua ru
14 вересня 2026 13:38
Поїздка з Києва до Сеула: ціна квитків на потяг та літак у вересні 2026 року
Аеропорт Інчон у Сеулі. Фото: Tripadvisor

Азійські країни вирізняються унікальним поєднанням давніх традицій, різноманітною культурою та стрімким розвитком технологій. Більшість українців рідко наважуються на такі далекі поїздки через дорогі перельоти. Одна з мандрівниць розповіла про свої витрати на дорогу до столиці Південної Кореї Сеулу.

Відповідне відео оприлюднила в соцмережі TikTok користувачка kristikuzenko, передає Новини.LIVE

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У скільки обійдеться поїздка з Києва до Сеула у вересні 2026 року

Мандрівниця розповіла, що її шлях до Південної Кореї розпочався з нічного поїзда із Києва до Чопа, який обійшовся їй у 600 грн. Рейс вирушив зі столиці о восьмій вечора та о восьмій ранку прибув до Чопа.

Там вона одразу пересіла в груповий трансфер і через сім годин дісталася до аеропорту Будапешту. Квиток їй обійшовся у 2500 грн. 

"Далі було довгих 5 годин на очікування рейсу і нарешті о восьмій вечора був виліт із Будапешту до китайського міста Нінбо авіакомпанією China Eastern Airlines", — додала пасажирка.

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Переліт до з Угорщини до Китаю тривав 11 годин та коштував 12 500 грн. У вартість квитка входив багаж та дворазове харчування на борту.

Таксі у Нінбо з аеропорту до вокзалу коштувало 150 грн за півгодинну поїздку. Дівчині вдалося без доплат замінити квиток на найближчий потяг до Шанхаю.

@kristikuzenko

Дорога із Києва до Південної Кореї довжиною 4 дні 😁 (якщо що зворотній шлях коштував біля 15 тис) #корея #південнакорея #пусан #сеул

♬ Korean drama style relaxing BGM(986040) - Callico &

За готель на дві ночі в самому центрі міста вона заплатила 3000 грн, а таксі до шанхайського аеропорту коштувало 900 грн.

Політ з Шанхая до столиці Південної Кореї тривав 2 години та коштував 6 000 грн. У вартість квитка входив обід та багаж.

Мандрівниця підсумувала, що загалом поїздка з України до Південної Кореї обійшлася у 23 500 грн. Проте варто врахувати, що пасажирка залишилась на кілька днів у Шанхаї. Якщо пасажир перебувати транзитом у китайській столиці — оформлення візи не потрібно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). 

Також Новини.LIVE писали, для чого потрібні крихітні дірочки в ілюмінаторах літаків. Ці отвори насправді не проходять наскрізь через все скло. Ілюмінатори в літаках складаються з трьох шарів акрилу, і отвір проходить лише через середню шибку. 

авіарейси подорож Південна Корея
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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