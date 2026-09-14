Поездка из Киева в Сеул: цена билетов на поезда и самолет в сентябре 2026 года

Аэропорт Инчон в Сеуле. Фото: Tripadvisor

Азиатские страны отличаются уникальным сочетанием древних традиций, разнообразной культурой и стремительным развитием технологий. Большинство украинцев редко решаются на такие дальние поездки из-за дорогих перелетов. Одна из путешественниц рассказала о своих расходах на поездку в столицу Южной Кореи Сеул.

Соответствующее видео опубликовала в соцсети TikTok пользовательница kristikuzenko, передает Новини.LIVE.

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Во сколько обойдется поездка из Киева в Сеул в сентябре 2026 года

Путешественница рассказала, что ее путь в Южную Корею начался с ночного поезда из Киева в Чоп, который обошелся ей в 600 грн. Поезд отбыл из столицы в восемь вечера и в восемь утра прибыл в Чоп.

Там она сразу пересела на групповой трансфер и через семь часов добралась до аэропорта Будапешта. Билет обошёлся ей в 2500 грн.

"Далее предстояло долгих 5 часов ожидания рейса, и, наконец, в восемь вечера состоялся вылет из Будапешта в китайский город Нинбо авиакомпанией China Eastern Airlines", — добавила пассажирка.

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Перелет из Венгрии в Китай длился 11 часов и стоил 12 500 грн. В стоимость билета входили багаж и двухразовое питание на борту.

Такси в Нинбо от аэропорта до вокзала стоило 150 грн за получасовую поездку. Девушке удалось без доплат заменить билет на ближайший поезд до Шанхая.

За отель на две ночи в самом центре города она заплатила 3000 грн, а такси до шанхайского аэропорта стоило 900 грн.

Полет из Шанхая в столицу Южной Кореи длился 2 часа и стоил 6 000 грн. В стоимость билета входили обед и багаж.

Путешественница подвела итог, что в целом поездка из Украины в Южную Корею обошлась в 23 500 грн. Однако стоит учесть, что пассажирка задержалась на несколько дней в Шанхае. Если пассажир находится в транзите в китайской столице, оформление визы не требуется.

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