Подорож літаком: пілот розповів, навіщо у вікнах ілюмінаторів потрібні крихітні дірочки

Дірочки в люмінаторі літака. Фото: bombardier.com, Alamy. Колаж: Новини.LIVE

Чи доводилося помічали ви коли-небудь крихітну дірочку в склі ілюмінатора літака? Деяких пасажирів вони лякають, адже вони вважають, що через цей отвір може потрапити повітря в салон. Мало хто знає, але насправді вона існує для того, щоб запобігти серйозним проблемам на борту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Цікава деталь в літаках

Насправді ці маленькі отвори у склі є вентиляційними, вони насправді не проходять наскрізь через все скло.

Вікна літаків складаються з трьох шарів акрилу, і отвір проходить лише через середню шибку. Ці дірочки необхідні для регулювання тиску на борту.

Річ у тім, що літаки літають на такій великій висоті, де повітря є надзвичайно розрідженим, але завдяки такій здавалось би дрібничці всередині салону підтримується тиск.

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Зовнішня шибка вікна поглинає більшу частину тиску, а вентиляційний отвір врівноважує різницю, щоб зробити політ комфортнішим для всіх пасажирів на борту.

Пілот Марк Ванхоенакер пояснив, що два зовнішні ілюмінатори салону призначені для згладжування різниці тиску між салоном і небом.

"І середня, і зовнішня шибки достатньо міцні, щоб самостійно витримати цю різницю, але за звичайних обставин саме зовнішня шибка витримує цей тиск — завдяки вентиляційному отвору", — сказав він.

Крім того, що вентиляційний отвір є життєво важливим для безпеки пасажирів, він виконує ще одну важливу функцію. Саме через ці крихітні дірочки волога повільно виходить із літака. Це запобігає утворенню конденсату або навіть інею на вікні.

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