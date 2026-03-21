Украинка пожаловалась на проверки в популярном аэропорту

Пассажиры в аэропорту ждут свой рейс. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Наименее приятная часть отпуска — это прибытие в аэропорт и ожидание своего рейса. Очереди, проверки багажа и постоянные стрессы. Украинка поделилась своим неудачным опытом в аэропорту Бове во Франции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы dr.polinakr в соцсети Threads.

Строгие проверки в аэропорту Франции Бове

Украинка рассказала, что на контроле в аэропорту образуются длинные очереди, потому что таможенники очень строго проверяют багаж пассажиров. В частности, забирают жидкие уходовые средства, даже без превышений разрешенного объема.

Из-за длительной процедуры туристка опоздала на свой рейс и была вынуждена покупать дорогие билеты на другой самолет.

"Аэропорт Бове поражает своими проверками) зип пакеты, длинные проверки, не возвращают выброшенные средства (мы не вылетели из аэропорта из-за длинной проверки), покупка нового билета за 125 евро. Это трэш, первый раз в жизни такое", — написала путешественница.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одна из путешественниц рассказала, что пограничники даже копались в ее грязных вещах, а другая призналась, что прошла таможенный контроль без проблем.

Одна из туристок рассказала, что все дело в терминале.

"Есть два терминала, если вы были в новом, тогда вам повезло. В старом там полная ср*ка. Все жалуются именно на него. Я в очереди на проверку вещей стояла 2,5 часа", — написала она.

Она добавила, что у нее очень болели спина и ноги, а пограничники очень медленно выполняли свою работу.

Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.