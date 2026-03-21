Украинка пожаловалась на проверки в популярном аэропорту
Наименее приятная часть отпуска — это прибытие в аэропорт и ожидание своего рейса. Очереди, проверки багажа и постоянные стрессы. Украинка поделилась своим неудачным опытом в аэропорту Бове во Франции.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию пользовательницы dr.polinakr в соцсети Threads.
Строгие проверки в аэропорту Франции Бове
Украинка рассказала, что на контроле в аэропорту образуются длинные очереди, потому что таможенники очень строго проверяют багаж пассажиров. В частности, забирают жидкие уходовые средства, даже без превышений разрешенного объема.
Из-за длительной процедуры туристка опоздала на свой рейс и была вынуждена покупать дорогие билеты на другой самолет.
"Аэропорт Бове поражает своими проверками) зип пакеты, длинные проверки, не возвращают выброшенные средства (мы не вылетели из аэропорта из-за длинной проверки), покупка нового билета за 125 евро. Это трэш, первый раз в жизни такое", — написала путешественница.
Мнения пользователей в комментариях разделились. Одна из путешественниц рассказала, что пограничники даже копались в ее грязных вещах, а другая призналась, что прошла таможенный контроль без проблем.
Одна из туристок рассказала, что все дело в терминале.
"Есть два терминала, если вы были в новом, тогда вам повезло. В старом там полная ср*ка. Все жалуются именно на него. Я в очереди на проверку вещей стояла 2,5 часа", — написала она.
Она добавила, что у нее очень болели спина и ноги, а пограничники очень медленно выполняли свою работу.
Читайте Новини.LIVE!