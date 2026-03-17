Що втрачають пасажири в літаках: 10 дивних знахідок
Великі черги, штовханина, перевірки багажу та документів — авіаперельоти здатні вивести з рівноваги навіть найдосвідченіших мандрівників. Звичайно в такій обстановці пасажири часто гублять інколи навіть найдорожчі для себе речі. У США центр Unclaimed Baggage Center у Скоттсборо, штат Алабама, сортує та продає загублені речі з 1970 року.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.
Дивні знахідки в аеропортах та літаках
Unclaimed Baggage Center підготував список 10 найцікавіших знахідок в літаках та аеропортах за минулий рік. Перше місце посів робот, який, як вважається, використовувався в промисловій автоматизації. Ще в одній валізі сортувальники також знайшли біонічний протез коліна.
Дл списку також увійшли:
- індивідуальний комплект зубних протезів, інкрустованих діамантами та виготовлених із 10-каратного золота інвестиційного класу вартістю в тисячі доларів;
- комплект позолочених ключок для гольфу;
- шматок метеориту;
- самурайські мечі;
- костюм бджоляра;
- музичний духовий інструмент аборигенів Австралії.
Звіт із дивними минулорічними знахідками також надала компанія Found Report. До відповідного списку увійшли:
- опудало оленя;
- гаманець у формі жаби;
- багнет армії США часів Першої світової війни;
- фальшивий скелет;
- валіза із щурячою отрутою;
- тибетська чаша;
- прикрашена коштовностями куртка Dolce & Gabbana, виготовлена на замовлення.
Як валізи портапляють до Unclaimed Baggage Center
Перш ніж валіза потрапить до Unclaimed Baggage Center, авіакомпанії зберігають загублений багаж протягом трьох місяців, намагаючись повернути його законному власнику — лише після цього його продають. У магазині Unclaimed Baggage Center також є незатребувані вантажі, а також багаж з автобусів, поїздів і вантажівок.
Багато знайдених речей непридатні для перепродажу і можуть бути передані на благодійність або перероблені.
Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.
Також писали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.
Читайте Новини.LIVE!