Що втрачають пасажири в літаках – 10 дивних знахідок

Люди чекають рейс в аеропорту.

Великі черги, штовханина, перевірки багажу та документів — авіаперельоти здатні вивести з рівноваги навіть найдосвідченіших мандрівників. Звичайно в такій обстановці пасажири часто гублять інколи навіть найдорожчі для себе речі. У США центр Unclaimed Baggage Center у Скоттсборо, штат Алабама, сортує та продає загублені речі з 1970 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Реклама

Читайте також:

Дивні знахідки в аеропортах та літаках

Unclaimed Baggage Center підготував список 10 найцікавіших знахідок в літаках та аеропортах за минулий рік. Перше місце посів робот, який, як вважається, використовувався в промисловій автоматизації. Ще в одній валізі сортувальники також знайшли біонічний протез коліна.

Дл списку також увійшли:

індивідуальний комплект зубних протезів, інкрустованих діамантами та виготовлених із 10-каратного золота інвестиційного класу вартістю в тисячі доларів;

комплект позолочених ключок для гольфу;

шматок метеориту;

самурайські мечі;

костюм бджоляра;

музичний духовий інструмент аборигенів Австралії.

Звіт із дивними минулорічними знахідками також надала компанія Found Report. До відповідного списку увійшли:

опудало оленя;

гаманець у формі жаби;

багнет армії США часів Першої світової війни;

фальшивий скелет;

валіза із щурячою отрутою;

тибетська чаша;

прикрашена коштовностями куртка Dolce & Gabbana, виготовлена на замовлення.

Як валізи портапляють до Unclaimed Baggage Center

Перш ніж валіза потрапить до Unclaimed Baggage Center, авіакомпанії зберігають загублений багаж протягом трьох місяців, намагаючись повернути його законному власнику — лише після цього його продають. У магазині Unclaimed Baggage Center також є незатребувані вантажі, а також багаж з автобусів, поїздів і вантажівок.

Багато знайдених речей непридатні для перепродажу і можуть бути передані на благодійність або перероблені.

Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Також писали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.