Границы Украины и Румынии соединит новая современная трасса

Украина и Румыния согласовали совместный инфраструктурный проект, направленный на развитие приграничного сообщения. Речь идет о направлении "Порубное — Сирет".

Проект предусматривает строительство скоростной дороги на территории Румынии до украинской границы, а также обновление украинского участка трассы, пишет пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Кто заплатит за проект

Реализация проекта будет происходить при финансировании Европейского Союза в рамках механизма SAFE (Security Action for Europe).

Указано, что в рамках проекта планируется строительство скоростной дороги Сучава — Сирет (часть автомагистрали A7) на территории Румынии с выходом к украинской границе. Также запланировано обновление украинского участка дороги в направлении Черновцов.

Что предусматривает проект

Этот масштабный проект предусматривает

расширение украинского участка дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждую сторону;

согласование подъездов и логистических решений с новым скоростным участком Сучава — Сирет (A7) на румынской стороне;

подготовку инфраструктуры к росту транспортных потоков после завершения строительства.

В ведомстве также сообщили, что параллельно уже начато расширение пункта пропуска "Порубное" для грузового транспорта. До конца года планируется увеличить его пропускную способность через реконструкцию и дополнительные полосы движения.

Напомним, что польские фермеры собираются начать забастовку на границе с Украиной. Вследствие этого движение в пунктах пропуска усложнится.

Также мы рассказывали, что в сфере транспорта в Украине готовятся серьезные изменения. Министерство развития общин и территорий обнародовало перечень законодательных инициатив, которые планируют провести уже в 2026 году.