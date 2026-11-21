Автобус Uklon Travel Bus. Фото: Uklon

Uklon анонсував нові напрямки Uklon Travel Bus з України до Польщі та Молдови. Мандрівники можуть вигідно відвідати кілька популярних міст. Автобуси перевізника облаштовані всім необхідним для комфорту пасажирів під час тривалих подорожей.

Про це Uklon повідомив в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Нові напрямки Uklon Travel Bus

Uklon додав маршрути із Києва до Кракова, Вроцлава та Кишинева. Акційні квитки за всього 999 гривень можна забронювати із 21 по 29 листопада 2026 року.

У цих трьох містах розташовані аеропорти, які є базами популярних лоукостерів Ryanair та Wizz Air. Мандрівники можуть відвідати багато куточків світу за доступними цінами.

Акційна пропозиція перевізника діє на квитки в обидва боки.

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Нові маршрути Uklon Travel Bus. Фото: скриншот

Автобуси Uklon Travel Bus облаштовані усім необхідним для зручних мандрівок — від Wi-Fi та кондиціонеру до клімат-контролю та туалету. Крім того, пасажири можуть отримати подарунки від партнерів.

Акційні квитки вже доступні у продажу, їх можна придбати на сайті Uklon Travel або в розділі "Подорожі" (Travel) на головному екрані застосунку Uklon.

Пасажир без доплати може взяти із собою 1 ручну поклажу розмірами 45х35х20 см до 5 кг вагою і 1 багаж 50х80х30 см до 30 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українські студенти можуть дешевше подорожувати Європою з FlixBus. Членам Erasmus Student Network доступна постійна знижка 10% на автобусні квитки. Для цього потрібна картка ESNcard і персональний промокод під час бронювання.

Також Новини.LIVE писали, як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.