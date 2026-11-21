Автобус Uklon Travel Bus. Фото: Uklon

Uklon анонсировал новые маршруты Uklon Travel Bus из Украины в Польшу и Молдову. Путешественники могут с выгодой посетить несколько популярных городов. Автобусы перевозчика оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров во время длительных поездок.

Об этом Uklon сообщил в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Новые маршруты Uklon Travel Bus

Uklon добавил маршруты из Киева в Краков, Вроцлав и Кишинев. Акционные билеты всего за 999 гривен можно забронировать с 21 по 29 ноября 2026 года.

В этих трех городах расположены аэропорты, которые являются базами популярных лоукостеров Ryanair и Wizz Air. Путешественники могут посетить многие уголки мира по доступным ценам.

Акционное предложение перевозчика действует на билеты в обе стороны.

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Новые маршруты Uklon Travel Bus. Фото: скриншот

Автобусы Uklon Travel Bus оснащены всем необходимым для комфортных путешествий — от Wi-Fi и кондиционера до климат-контроля и туалета. Кроме того, пассажиры могут получить подарки от партнеров.

Акционные билеты уже доступны в продаже, их можно приобрести на сайте Uklon Travel или в разделе «Путешествия» (Travel) на главном экране приложения Uklon.

Пассажир без доплаты может взять с собой 1 единицу ручной клади размером 45х35х20 см и весом до 5 кг, а также 1 единицу багажа размером 50х80х30 см и весом до 30 кг.

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