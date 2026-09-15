Uklon розширив карту поїздок таксі: у яких ще 4 містах запрацював

Пасажир замовляє авто в додатку Uklon. Фото: Новини.LIVE

Онлайн-сервіс замовлення авто Uklon розширив карту поїздок. Команія почала працювати ще у чотирьох містах України. Сервіс там працює за тими ж стандартами, що й у решті міст присутності Uklon.

Про це йдеться на офіційному сайті Uklon, передає Новини.LIVE.

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Uklon запрацював ще у 4 містах України

Зазначається, що вперше від початку повномасштабного вторгнення компанія запускається одразу в кількох нових містах України. З 15 вересня 2026 року онлайн-сервіс замовлення авто Uklon розпочав роботу в Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані.

"До вокзалу, на каву, додому, в гості чи просто туди, де сьогодні хочеться бути. Бо велике життя складається з маленьких щоденних маршрутів", — йдеться в повідомленні.

Відтепер сервіс Uklon доступний користувачам в 31 місті України, а також на території туристичного комплексу "Буковель".

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У Дрогобичі, Олександрії та Умані пасажирам вже доступні сім класів:

"Швидкий пошук";

"Базовий";

"Стандарт";

"Комфорт";

"Універсал";

"Мікроавтобус";

"Драйвер".

У Мукачево було додано ще й клас "Бізнес".

Щоб зручно дістатися по місту, пасажирам необхідно завантажити застосунок Uklon, вказати місце посадки й місце призначення, обрати спосіб оплати та підтвердити замовлення.

В компанії додали, що у нових містах сервіс працю так само, як у інших містах — пасажир бачить вартість поїздки до підтвердження замовлення, а водіїв-партнерів перевіряють за єдиними правилами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 1 березня 2027 року у Німеччині почнуть діяти нові вимоги для електросамокатів. Транспортні засоби мають оснащувати вказівниками повороту (поворотниками). Крім того, у більшості дорожніх ситуацій самокати юридично прирівняють до велосипедів.

Нещодавно Новини.LIVE писали, українці закликають врегулювати ціни на таксі під час тривог. Автор петиції просить владу встановити максимальний коефіцієнт до базового тарифу, тимчасово скасовувати комісію платформ і посилити контроль за алгоритмами формування вартості поїздок. Державне регулювання має діяти не лише в Києві, а й в інших великих містах України — Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах та інших.