Правила для електросамокатів у Німеччині в 2027 році: які суми штрафів і правила користування

Жінка на електросамокаті. Фото: Новини.LIVE

У Німеччині готують суттєве посилене регулювання сфери мікромобільного транспорту. З 1 березня 2027 року в країні почнуть діяти нові вимоги для електросамокатів. Зміни торкнуться як технічного оснащення транспорту, так і розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Сайт Новини.LIVE дізнався детальніше про обмеження та розміри штрафів, які доведеться сплачувати порушникам.

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Технічні вимоги та прирівнювання до велосипедів

Як зазначає німецька газета-таблоїд, основне технічне нововведення торкнеться нових моделей електросамокатів, які виходитимуть на ринок. Їх зобов'яжуть оснащувати вказівниками повороту (поворотниками). Водночас власникам вже придбаних пристроїв встановлювати їх заднім числом не доведеться.

З березня 2027 року електросамокати у більшості дорожніх ситуацій юридично прирівняють до велосипедів.

Тоді вже:

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Водії самокатів зможуть користуватися зеленою стрілкою для велосипедистів. На тротуарах і в пішохідних зонах, де дозволено рух велосипедів, зможуть їздити й електросамокати. Однак виключно зі швидкістю пішохода та з дотриманням підвищеної обережності.

Розмір штрафу та боротьба з неналежним паркуванням

Законодавці також суттєво підвищують фінансову відповідальність за порушення правил руху. Вже з березня наступного року їзда по тротуару коштуватиме порушникам штрафом від 15 до 25 євро. А для тих, хто полюбляє кататись удвох на одному самокаті — покарання збільшиться з 5 до 25 євро.

Окрему увагу приділено і боротьбі з неконтрольованим киданням прокатного транспорту на вулицях. Муніципалітети отримають розширені повноваження щодо визначення обов'язкових зон для паркування шерингових самокатів. Крім того, самі компанії-прокатники нестимуть більшу відповідальність за шкоду, завдану внаслідок ДТП чи неналежного розміщення транспорту.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали за що може штрафувати авіакомпанія-лоукостер WizzAir. У авіакомпанії вважають, що звичайна подушка для подорожей класифікується як повноцінний окремий предмет ручної поклажі. Мандрівникам доведеться сплатити за неї додатково в аеропорту під час посадки на рейс від 55 до 65 євро, коли за навіть нижчою ціною можна дістатись до деяких міст Європи.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому авіакомпанія Ryanair оштрафувала свого пасажира на суму понад 1 200 євро. Суд польського міста Познань визнав винним пасажира, який 28 червня 2025 року зірвав рейс FR954 з Пальми-де-Майорки до Познані. Він зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 3 000 злотих (приблизно 696 євро) за порушення порядку під час польоту.