Uklon расширил зону обслуживания такси: в каких ещё 4 городах начал работу

Uklon расширил карту поездок: где ещё стал доступен сервис
Онлайн-сервис заказа автомобилей Uklon расширил географию поездок. Компания начала работу ещё в четырёх городах Украины. Сервис там работает по тем же стандартам, что и в остальных городах, где представлен Uklon.
Об этом говорится на официальном сайте Uklon, передает Новини.LIVE.
Uklon запущен ещё в 4 городах Украины
Отмечается, что впервые с начала полномасштабного вторжения компания запускается сразу в нескольких новых городах Украины. С 15 сентября 2026 года онлайн-сервис заказа такси Uklon начал работу в Дрогобыче, Мукачево, Александрии и Умани.
"К вокзалу, на кофе, домой, в гости или просто туда, где сегодня хочется быть. Ведь большая жизнь состоит из маленьких повседневных маршрутов", — говорится в сообщении.
Отныне сервис Uklon доступен пользователям в 31 городе Украины, а также на территории туристического комплекса "Буковель".
В Дрогобыче, Александрии и Умани пассажирам уже доступны семь классов:
- "Быстрый поиск";
- "Базовый";
- "Стандарт";
- "Комфорт";
- "Универсал";
- "Микроавтобус";
- "Драйвер".
В Мукачево был добавлен еще и класс "Бизнес".
Чтобы удобно передвигаться по городу, пассажирам необходимо скачать приложение Uklon, указать место посадки и место назначения, выбрать способ оплаты и подтвердить заказ.
В компании добавили, что в новых городах сервис работает так же, как и в других городах — пассажир видит стоимость поездки до подтверждения заказа, а водителей-партнеров проверяют по единым правилам.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 марта 2027 года в Германии начнут действовать новые требования к электросамокатам. Транспортные средства должны быть оснащены указателями поворота (поворотниками). Кроме того, в большинстве дорожных ситуаций самокаты будут юридически приравнены к велосипедам.
Также Новини.LIVE писали, что украинцы призывают урегулировать цены на такси во время чрезвычайных ситуаций. Автор петиции просит власти установить максимальный коэффициент к базовому тарифу, временно отменить комиссию платформ и усилить контроль за алгоритмами формирования стоимости поездок. Государственное регулирование должно действовать не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины — Одессе, Днепре, Запорожье, Сумах и других.