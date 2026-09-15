Uklon расширил зону обслуживания такси: в каких ещё 4 городах начал работу

Пассажир заказывает автомобиль в приложении Uklon. Фото: Новини.LIVE

Онлайн-сервис заказа автомобилей Uklon расширил географию поездок. Компания начала работу ещё в четырёх городах Украины. Сервис там работает по тем же стандартам, что и в остальных городах, где представлен Uklon.

Об этом говорится на официальном сайте Uklon, передает Новини.LIVE.

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Uklon запущен ещё в 4 городах Украины

Отмечается, что впервые с начала полномасштабного вторжения компания запускается сразу в нескольких новых городах Украины. С 15 сентября 2026 года онлайн-сервис заказа такси Uklon начал работу в Дрогобыче, Мукачево, Александрии и Умани.

"К вокзалу, на кофе, домой, в гости или просто туда, где сегодня хочется быть. Ведь большая жизнь состоит из маленьких повседневных маршрутов", — говорится в сообщении.

Отныне сервис Uklon доступен пользователям в 31 городе Украины, а также на территории туристического комплекса "Буковель".

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В Дрогобыче, Александрии и Умани пассажирам уже доступны семь классов:

"Быстрый поиск";

"Базовый";

"Стандарт";

"Комфорт";

"Универсал";

"Микроавтобус";

"Драйвер".

В Мукачево был добавлен еще и класс "Бизнес".

Чтобы удобно передвигаться по городу, пассажирам необходимо скачать приложение Uklon, указать место посадки и место назначения, выбрать способ оплаты и подтвердить заказ.

В компании добавили, что в новых городах сервис работает так же, как и в других городах — пассажир видит стоимость поездки до подтверждения заказа, а водителей-партнеров проверяют по единым правилам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 марта 2027 года в Германии начнут действовать новые требования к электросамокатам. Транспортные средства должны быть оснащены указателями поворота (поворотниками). Кроме того, в большинстве дорожных ситуаций самокаты будут юридически приравнены к велосипедам.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы призывают урегулировать цены на такси во время чрезвычайных ситуаций. Автор петиции просит власти установить максимальный коэффициент к базовому тарифу, временно отменить комиссию платформ и усилить контроль за алгоритмами формирования стоимости поездок. Государственное регулирование должно действовать не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины — Одессе, Днепре, Запорожье, Сумах и других.