Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Uklon расширил карту поездок: где ещё стал доступен сервис

Uklon расширил карту поездок: где ещё стал доступен сервис

Ua ru
15 сентября 2026 17:47
Uklon расширил зону обслуживания такси: в каких ещё 4 городах начал работу
Пассажир заказывает автомобиль в приложении Uklon. Фото: Новини.LIVE

Онлайн-сервис заказа автомобилей Uklon расширил географию поездок. Компания начала работу ещё в четырёх городах Украины. Сервис там работает по тем же стандартам, что и в остальных городах, где представлен Uklon.

Об этом говорится на официальном сайте Uklon, передает Новини.LIVE.

Реклама

Uklon запущен ещё в 4 городах Украины

Отмечается, что впервые с начала полномасштабного вторжения компания запускается сразу в нескольких новых городах Украины. С 15 сентября 2026 года онлайн-сервис заказа такси Uklon начал работу в Дрогобыче, Мукачево, Александрии и Умани.

"К вокзалу, на кофе, домой, в гости или просто туда, где сегодня хочется быть. Ведь большая жизнь состоит из маленьких повседневных маршрутов", — говорится в сообщении.

Отныне сервис Uklon доступен пользователям в 31 городе Украины, а также на территории туристического комплекса "Буковель".

Читайте также:

В Дрогобыче, Александрии и Умани пассажирам уже доступны семь классов:

  • "Быстрый поиск";
  • "Базовый";
  • "Стандарт";
  • "Комфорт";
  • "Универсал";
  • "Микроавтобус";
  • "Драйвер".

В Мукачево был добавлен еще и класс "Бизнес".

Чтобы удобно передвигаться по городу, пассажирам необходимо скачать приложение Uklon, указать место посадки и место назначения, выбрать способ оплаты и подтвердить заказ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В компании добавили, что в новых городах сервис работает так же, как и в других городах — пассажир видит стоимость поездки до подтверждения заказа, а водителей-партнеров проверяют по единым правилам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 марта 2027 года в Германии начнут действовать новые требования к электросамокатам. Транспортные средства должны быть оснащены указателями поворота (поворотниками). Кроме того, в большинстве дорожных ситуаций самокаты будут юридически приравнены к велосипедам.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы призывают урегулировать цены на такси во время чрезвычайных ситуаций. Автор петиции просит власти установить максимальный коэффициент к базовому тарифу, временно отменить комиссию платформ и усилить контроль за алгоритмами формирования стоимости поездок. Государственное регулирование должно действовать не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины — Одессе, Днепре, Запорожье, Сумах и других.

поездки такси Мукачево
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации