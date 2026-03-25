Таксі Uklon доставляє пасажирів по місту. Фото: Новини.LIVE

Український сервіс таксі Uklon анонсував новий сервіс для пасажирів. Компанія продаватиме автобусні квитки на внутрішні та міжнародні рейси. Поки тестується бета-версія нового сервісу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

Новий сервіс Uklon

Як повідомив CEO Uklon Сергій Гришков, новий сервіс отримав назву Uklon Travel. Користувачі зможуть купувати прямо в додатку квитки на автобуси не лише по Україні, а й за її межами.

Наразі створена бета-версія сервісу для користувачів Android, до кінця доби потестувати його зможуть і власники iOS.

За словами Гришкова, Uklon Travel може стати "драйвером додаткового зростання" компанії.

Для запуску нового сервісу компанія об'єднала зусилля з агрегатором атобусних перевезень, назву якого Uklon не розкриває. Згодом компанія прагне сформувати окрему команду та напряму співпрацювати з перевізниками.

