Uklon анонсував новий сервіс для пасажирів

Uklon анонсував новий сервіс для пасажирів

Дата публікації: 25 березня 2026 15:57
Таксі Uklon доставляє пасажирів по місту. Фото: Новини.LIVE

Український сервіс таксі Uklon анонсував новий сервіс для пасажирів. Компанія продаватиме автобусні квитки на внутрішні та міжнародні рейси. Поки тестується бета-версія нового сервісу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

Новий сервіс Uklon

Як повідомив CEO Uklon Сергій Гришков, новий сервіс отримав назву Uklon Travel. Користувачі зможуть купувати прямо в додатку квитки на автобуси не лише по Україні, а й за її межами. 

Наразі створена бета-версія сервісу для користувачів Android, до кінця доби потестувати його зможуть і власники iOS.

За словами Гришкова, Uklon Travel може стати "драйвером додаткового зростання" компанії.

Читайте також:

Для запуску нового сервісу компанія об'єднала зусилля з агрегатором атобусних перевезень, назву якого Uklon не розкриває. Згодом компанія прагне сформувати окрему команду та напряму співпрацювати з перевізниками.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, у скільки в середньому обійдуться квитки на автобуси до міст Польщі у березні 2026 року. Середня ціна складає близько 2000 — 3000 гривен. Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, Wi-Fi та розетками.

Також Новини.LIVE писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які мандрівники провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду до країни.

транспорт таксі автобуси
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
