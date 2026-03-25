Украинский сервис такси Uklon анонсировал новый сервис для пассажиров. Компания будет продавать автобусные билеты на внутренние и международные рейсы. Пока тестируется бета-версия нового сервиса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

Новый сервис Uklon

Как сообщил CEO Uklon Сергей Гришков, новый сервис получил название Uklon Travel. Пользователи смогут покупать прямо в приложении билеты на автобусы не только по Украине, но и за ее пределами.

Сейчас создана бета-версия сервиса для пользователей Android, до конца суток потестировать его смогут и владельцы iOS.

По словам Гришкова, Uklon Travel может стать "драйвером дополнительного роста" компании.

Для запуска нового сервиса компания объединила усилия с агрегатором автобусных перевозок, название которого Uklon не раскрывает. Впоследствии компания стремится сформировать отдельную команду и напрямую сотрудничать с перевозчиками.

Ранее Новини.LIVE сообщали, во сколько в среднем обойдутся билеты на автобусы в города Польши в марте 2026 года. Средняя цена составляет около 2000 — 3000 гривен. Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Также Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые путешественники провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.