Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Uklon анонсировал новый сервис для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 15:57
Такси Uklon доставляет пассажиров по городу. Фото: Новини.LIVE

Украинский сервис такси Uklon анонсировал новый сервис для пассажиров. Компания будет продавать автобусные билеты на внутренние и международные рейсы. Пока тестируется бета-версия нового сервиса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

Новый сервис Uklon

Как сообщил CEO Uklon Сергей Гришков, новый сервис получил название Uklon Travel. Пользователи смогут покупать прямо в приложении билеты на автобусы не только по Украине, но и за ее пределами.

Сейчас создана бета-версия сервиса для пользователей Android, до конца суток потестировать его смогут и владельцы iOS.

По словам Гришкова, Uklon Travel может стать "драйвером дополнительного роста" компании.

Читайте также:

Для запуска нового сервиса компания объединила усилия с агрегатором автобусных перевозок, название которого Uklon не раскрывает. Впоследствии компания стремится сформировать отдельную команду и напрямую сотрудничать с перевозчиками.

Ранее Новини.LIVE сообщали, во сколько в среднем обойдутся билеты на автобусы в города Польши в марте 2026 года. Средняя цена составляет около 2000 — 3000 гривен. Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Также Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые путешественники провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

транспорт такси автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации