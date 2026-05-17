Морський Uber Boat у Європі: де туристам дозволять бронювати човни

Сервіс таксі Uber запускає водні прогулянки у Європі через свій застосунок. Компанія домовилась із Click&Boat про тестовий запуск оренди човнів та морських турів одразу у п’яти країнах. Послуга стане доступною вже цього літа у популярних курортних містах Іспанії, Франції, Італії, Хорватії та Португалії.

Де та коли стартує водний сервіс Uber

Цього літа туристи зможуть бронювати човни та короткі морські подорожі через новий сервіс, що отримав назву Uber Boat. У компанії кажуть, що користувачі побачать окрему опцію бронювання в застосунку вже найближчими тижнями. Мова йде не лише про класичну оренду човнів, а й про прогулянки на заході сонця, поїздки до бухт, водні активності та короткі морські тури.

Пілотний запуск запланували на середину червня. До списку увійшли 23 прибережні міста п'яти країн. Серед них Барселона, Майорка, Ніцца, Сен-Тропе, Спліт та Дубровник.

Партнером Uber стала платформа Click&Boat, яка працює у сфері чартеру човнів. У сервісі доступні понад 55 тисяч суден різних форматів.

Новий сервіс: без прав і досвіду

У Click&Boat заявили, що для користування сервісом не потрібні спеціальні права чи морський досвід. На борту буде шкіпер, а сам формат розрахований на звичайних туристів.

Гендиректор Click&Boat Крістіан Берсес каже, що партнерство дозволить людям дістатися місць, які раніше залишалися недоступними для більшості мандрівників, тобто острови, маленькі бухти та віддалені прибережні райони.

Окремо в компанії звернули увагу на зміну туристичних звичок. Молоді мандрівники дедалі частіше шукають нестандартні враження та короткі активності замість дорогих екскурсій на весь день.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки заробляють таксисти в Україні у 2026 році. Середня зарплата водія таксі наразі становить 37 500 грн на місяць. Найбільше готові платити водіям Bolt, Uklon, Uber та інших компаній у Києві — близько 45 000 грн на місяць. Друге місце за рівнем доходів таксистів посідає Одеса — 42 000 грн в середньому, третє — Львів, де водії таксі заробляють близько 40 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що Uber вперше додасть до свого застосунку безкоштовні поїздки для спостереження за північним сяйвом. Новий формат отримав назву Uber Aurora. Замовлення здійснюється так само, як і звичайна поїздка — через застосунок. Послуга буде надаватися безкоштовно, але в обмеженій кількості.