Морской Uber Boat в Европе: где туристам разрешат бронировать лодки

Uber запускает новый сервис. Фото: Euronews, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Сервис такси Uber запускает водные прогулки в Европе через свое приложение. Компания договорилась с Click&Boat о тестовом запуске аренды лодок и морских туров сразу в пяти странах. Услуга станет доступной уже этим летом в популярных курортных городах Испании, Франции, Италии, Хорватии и Португалии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Где и когда стартует водный сервис Uber

Этим летом туристы смогут бронировать лодки и короткие морские путешествия через новый сервис, получивший название Uber Boat. В компании говорят, что пользователи увидят отдельную опцию бронирования в приложении уже в ближайшие недели. Речь идет не только о классической аренде лодок, но и о прогулках на закате, поездках в бухты, водных активностях и коротких морских турах.

Пилотный запуск запланировали на середину июня. В список вошли 23 прибрежных города пяти стран. Среди них Барселона, Майорка, Ницца, Сен-Тропе, Сплит и Дубровник.

Партнером Uber стала платформа Click&Boat, которая работает в сфере чартера лодок. В сервисе доступны более 55 тысяч судов различных форматов.

Читайте также:

Новый сервис: без прав и опыта

В Click&Boat заявили, что для пользования сервисом не нужны специальные права или морской опыт. На борту будет шкипер, а сам формат рассчитан на обычных туристов.

Гендиректор Click&Boat Кристиан Берсес говорит, что партнерство позволит людям добраться до мест, которые ранее оставались недоступными для большинства путешественников, то есть острова, маленькие бухты и отдаленные прибрежные районы.

Отдельно в компании обратили внимание на изменение туристических привычек. Молодые путешественники все чаще ищут нестандартные впечатления и короткие активности вместо дорогих экскурсий на весь день.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько зарабатывают таксисты в Украине в 2026 году. Средняя зарплата водителя такси сейчас составляет 37 500 грн в месяц.Больше всего готовы платить водителям Bolt, Uklon, Uber и других компаний в Киеве — около 45 000 грн в месяц. Второе место по уровню доходов таксистов занимает Одесса — 42 000 грн в среднем, третье — Львов, где водители такси зарабатывают около 40 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Uber впервые добавит в свое приложение бесплатные поездки для наблюдения за северным сиянием. Новый формат получил название Uber Aurora. Заказ осуществляется так же, как и обычная поездка — через приложение. Услуга будет предоставляться бесплатно, но в ограниченном количестве.