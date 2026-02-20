Серпвіс таксі Uber запускає безкоштовні поїздки на спостереження за північним сяйвом

Uber повезе туристів у Лапландію. Фото: Freepik, Discover. Колаж: Новини.LIVE

Uber вперше додасть до свого застосунку безкоштовні поїздки для спостереження за північним сяйвом. Сервіс працюватиме лише у дні весняного рівнодення, коли активність сяйва традиційно досягає піку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Коли і де працюватиме сервіс

Йдеться про 20 та 21 березня. Саме в ці дати у Рованіємі, столиці Лапландії, очікують сприятливі умови для спостереження за сяйвом.

Після періоду підвищеної сонячної активності 2026 рік загалом вважається вдалим для полювання за полярним світлом, тож запуск приурочили до одного з найкращих моментів сезону.

Як виглядатиме безкоштовна поїздка

Новий формат отримав назву Uber Aurora. Замовлення здійснюється так само, як і звичайна поїздка — через застосунок. Послуга буде надаватися безкоштовно, але в обмеженій кількості.

Бронювання Uber Aurora відкриється в додатку Uber 5 березня 2026 року о 13:00 за київським часом.

У бронювання входить трансфер туди й назад, а також шестигодинна або восьмигодинна програма спостереження. Групи супроводжуватимуть місцеві гіди компанії Arctic GM, яка спеціалізується на організації туристичних вражень у Лапландії.

Що ще необхідно знати про Uber

Також відомо, що Uber запустить власні швидкісні потяги. Компанія співпрацює з британським стартапом Gemini Trains для запуску парку швидкісних поїздів "Uber Trains". Планується, що вони з’єднають Лондон з Парижем, Брюсселем та Ліллем, починаючи з 2029 року.

Головний вузол Uber планує розташувати на станції Stratford International у східному Лондоні.

Зазначається, що це рішення забезпечить плавніший рух транспорту, а також використає чудове місцеве сполучення, зокрема завдяки нещодавно відкритій лінії Elizabeth. Очікується, що загалом десять щоденних рейсів з'єднають британську столицю з континентом, а також заплановано продовження до Німеччини. Ця ініціатива цілком може покласти край історичній монополії Eurostar через Ла-Манш.

Ще одна перевага цього проєкту полягає в його цифровому підході. Квитки на ці поїзди мають бути доступні безпосередньо в додатку Uber.

Раніше ми повідомляли, що у ЄС запустять поїзди з надзручними умовами. Нові двоповерхові потяги-готелі вийдуть на маршрути ЄС навесні.

Фінська залізниця вводить в експлуатацію нові двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе. Новий рухомий склад вийде на колії найближчим часом. За задумом розробників, пасажир має відчувати себе в потязі так само зручно, як у готельному номері.

Також ми писали, що у 2026 році Bolt разом із китайською Pony.ai планують запустити в декількох містах Європі поїздки без водія на роботаксі.

Угода передбачає, що на першому етапі компанії зосередяться на реальних тестах у містах, валідації безпеки й відпрацюванні користувацького досвіду. Уже після цього Bolt розраховує впровадити сервіс у країнах ЄС та інших європейських юрисдикціях.