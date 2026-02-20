Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Безкоштовно за сяйвом — сервіс таксі Uber запускає новий формат

Безкоштовно за сяйвом — сервіс таксі Uber запускає новий формат

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 13:13
Серпвіс таксі Uber запускає безкоштовні поїздки на спостереження за північним сяйвом
Uber повезе туристів у Лапландію. Фото: Freepik, Discover. Колаж: Новини.LIVE

Uber вперше додасть до свого застосунку безкоштовні поїздки для спостереження за північним сяйвом. Сервіс працюватиме лише у дні весняного рівнодення, коли активність сяйва традиційно досягає піку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Коли і де працюватиме сервіс

Йдеться про 20 та 21 березня. Саме в ці дати у Рованіємі, столиці Лапландії, очікують сприятливі умови для спостереження за сяйвом.

Після періоду підвищеної сонячної активності 2026 рік загалом вважається вдалим для полювання за полярним світлом, тож запуск приурочили до одного з найкращих моментів сезону.

Як виглядатиме безкоштовна поїздка

Новий формат отримав назву Uber Aurora. Замовлення здійснюється так само, як і звичайна поїздка — через застосунок. Послуга буде надаватися безкоштовно, але в обмеженій кількості.

Бронювання Uber Aurora відкриється в додатку Uber 5 березня 2026 року о 13:00 за київським часом.

У бронювання входить трансфер туди й назад, а також шестигодинна або восьмигодинна програма спостереження. Групи супроводжуватимуть місцеві гіди компанії Arctic GM, яка спеціалізується на організації туристичних вражень у Лапландії. 

Що ще необхідно знати про Uber

Також відомо, що Uber запустить власні швидкісні потяги. Компанія співпрацює з британським стартапом Gemini Trains для запуску парку швидкісних поїздів "Uber Trains". Планується, що вони з’єднають Лондон з Парижем, Брюсселем та Ліллем, починаючи з 2029 року.

Головний вузол Uber планує розташувати на станції Stratford International у східному Лондоні.

Зазначається, що це рішення забезпечить плавніший рух транспорту, а також використає чудове місцеве сполучення, зокрема завдяки нещодавно відкритій лінії Elizabeth. Очікується, що загалом десять щоденних рейсів з'єднають британську столицю з континентом, а також заплановано продовження до Німеччини. Ця ініціатива цілком може покласти край історичній монополії Eurostar через Ла-Манш.

Ще одна перевага цього проєкту полягає в його цифровому підході. Квитки на ці поїзди мають бути доступні безпосередньо в додатку Uber.

Раніше ми повідомляли, що у ЄС запустять поїзди з надзручними умовами. Нові двоповерхові потяги-готелі вийдуть на маршрути ЄС навесні. 

Фінська залізниця вводить в експлуатацію нові двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе. Новий рухомий склад вийде на колії найближчим часом. За задумом розробників, пасажир має відчувати себе в потязі так само зручно, як у готельному номері. 

Також ми писали, що у 2026 році Bolt разом із китайською Pony.ai планують запустити в декількох містах Європі поїздки без водія на роботаксі

Угода передбачає, що на першому етапі компанії зосередяться на реальних тестах у містах, валідації безпеки й відпрацюванні користувацького досвіду. Уже після цього Bolt розраховує впровадити сервіс у країнах ЄС та інших європейських юрисдикціях. 

подорож таксі Фінляндія Uber Полярне сяйво
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації