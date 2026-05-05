Wizz Air запустив одноденний розпродаж: доступні напрямки та ціни на квитки

Пасажири летять літаком Wizz Air.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив нову акцію для пасажирів. Компанія відкрила розпродаж на рейси на травень та червень. Мандрівники можуть "за копійки" відвідати десятки європейських міст.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Вигідна акція від Wizz Air

Розпродаж лоукостера триватиме лише добу — до 24:00 5 травня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція авіакомпанії діє на рейси з 11 травня по 30 червня 2026 року.

Доступні рейси з найближчих до України аеропортів:

Сучава (Румунія) — Венеція (Італія) від 13 євро;

Братислава (Словаччина) — Дортмунд (Німеччина) від 14 євро;

Краків (Польща) — Генуя (Італія) від 19 євро;

Варшава (Польща) — Копенгаген від 21 євро;

Кишинів (Молдова) — Неаполь (Італія) від 22 євро;

Варшава (Польща) — Пафос (Кіпр) від 23 євро.

У вартість квитка входить ручна поклажа, тобто сумка, рюкзак чи валіза, які мають вміщатися під переднім сидінням. Їх розмір не має перевищувати 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.

Крім того, варто врахувати, що у вартість акційних квитків також не входить адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав нову послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь в Італії. Маршрути стартують вже із 12 травня 2026 року. Вони з'єднають це популярне італійське місто з Балеарськими островами.