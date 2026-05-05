Главная Транспорт У Wizz Air стартовала быстрая распродажа: билеты от 13 евро

У Wizz Air стартовала быстрая распродажа: билеты от 13 евро

Дата публикации 5 мая 2026 14:39
Wizz Air запустил однодневную распродажу: доступные направления и цены на билеты
Пассажиры летят самолетом Wizz Air. Фото: Wizz Air, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую акцию для пассажиров. Компания открыла распродажу на рейсы на май и июнь. Путешественники могут "за копейки" посетить десятки европейских городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Выгодная акция от Wizz Air

Распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 5 мая, поэтому пассажирам стоит поспешить. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 11 мая по 30 июня 2026 года.

Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:

  • Сучава (Румыния) — Венеция (Италия) от 13 евро;
  • Братислава (Словакия) — Дортмунд (Германия) от 14 евро;
  • Краков (Польша) — Генуя (Италия) от 19 евро;
  • Варшава (Польша) — Копенгаген от 21 евро;
  • Кишинев (Молдова) — Неаполь (Италия) от 22 евро;
  • Варшава (Польша) — Пафос (Кипр) от 23 евро.

В стоимость билета входит ручная кладь, то есть сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размер не должен превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.

Кроме того стоит учесть, что в стоимость акционных билетов также не входит административный сбор.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь в Италии. Маршруты стартуют уже с 12 мая 2026 года. Они соединят этот популярный итальянский город с Балеарскими островами.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
