Wizz Air запустил однодневную распродажу: доступные направления и цены на билеты

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую акцию для пассажиров. Компания открыла распродажу на рейсы на май и июнь. Путешественники могут "за копейки" посетить десятки европейских городов.

Выгодная акция от Wizz Air

Распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 5 мая, поэтому пассажирам стоит поспешить. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 11 мая по 30 июня 2026 года.

Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:

Сучава (Румыния) — Венеция (Италия) от 13 евро;

Братислава (Словакия) — Дортмунд (Германия) от 14 евро;

Краков (Польша) — Генуя (Италия) от 19 евро;

Варшава (Польша) — Копенгаген от 21 евро;

Кишинев (Молдова) — Неаполь (Италия) от 22 евро;

Варшава (Польша) — Пафос (Кипр) от 23 евро.

В стоимость билета входит ручная кладь, то есть сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размер не должен превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.

Кроме того стоит учесть, что в стоимость акционных билетов также не входит административный сбор.

