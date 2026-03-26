В Wizz Air объяснили, для чего ищут пилотов, готовых работать в Украине

Самолет Wizz Air доставляет пассажиров на курорт. Фото: Wizz Air

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air опроверг инормацию о том, что в ближайшее время планирует возобновить полеты в Украину. В компании объяснили, для чего искали пилотов, которые якобы готовы были летать в украинском небе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

Планирует ли Wizz Air возвращаться в Украину

В авиакомпании заявили, что в рекламе в соцсети Instagram с фразой "Украина, мы возвращаемся домой" не имели в виду возобновление полетов.

Представители лоукостера объяснили, что в ближайшее время планируют провести мероприятия, которые помогут в продвижении карьерных возможностей украинцев.

В Wizz Air подчеркнули, что из-за полномасштабной войны и закрытого воздушного пространства над Украиной пока не могут возобновить авиарейсы.

Читайте также:

"Мы надеемся на скорейшее завершение войны и возможность возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой", — говорится в сообщении.

В Wizz Air добавили, что для того, чтобы быстро восстановить рейсы, надо готовиться заранее и привлекать в соответствующую работу украинских специалистов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Wizz Air запустили в Instagram рекламную кампанию с картинкой "Украина, мы возвращаемся домой". Для пользователей была доступна форма, которая приглашала зарегистрироваться и присоединиться к виртуальной информационной сессии, посвященные будущим возможностям для пилотов. В заявке надо было заполнить личные данные, информацию о квалификации и ответить на вопрос: "Заинтересовала бы вас работа в Украине?".

