Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Wizz Air объяснили, для чего ищут пилотов, готовых работать в Украине

В Wizz Air объяснили, для чего ищут пилотов, готовых работать в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 16:21
В Wizz Air объяснили, для чего ищут пилотов, готовых работать в Украине
Самолет Wizz Air доставляет пассажиров на курорт. Фото: Wizz Air

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air опроверг инормацию о том, что в ближайшее время планирует возобновить полеты в Украину. В компании объяснили, для чего искали пилотов, которые якобы готовы были летать в украинском небе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

Планирует ли Wizz Air возвращаться в Украину

В авиакомпании заявили, что в рекламе в соцсети Instagram с фразой "Украина, мы возвращаемся домой" не имели в виду возобновление полетов.

Представители лоукостера объяснили, что в ближайшее время планируют провести мероприятия, которые помогут в продвижении карьерных возможностей украинцев.

В Wizz Air подчеркнули, что из-за полномасштабной войны и закрытого воздушного пространства над Украиной пока не могут возобновить авиарейсы.

"Мы надеемся на скорейшее завершение войны и возможность возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой", — говорится в сообщении.

В Wizz Air добавили, что для того, чтобы быстро восстановить рейсы, надо готовиться заранее и привлекать в соответствующую работу украинских специалистов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Wizz Air запустили в Instagram рекламную кампанию с картинкой "Украина, мы возвращаемся домой". Для пользователей была доступна форма, которая приглашала зарегистрироваться и присоединиться к виртуальной информационной сессии, посвященные будущим возможностям для пилотов. В заявке надо было заполнить личные данные, информацию о квалификации и ответить на вопрос: "Заинтересовала бы вас работа в Украине?".

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

авиарейсы Wizz Air самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации