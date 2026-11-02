Потяг The Orient Tourist Express: розклад, маршрут та ціни на квитки

Потяг The Orient Tourist Express (Turistik Doğu Ekspresi). Фото: Tatilsepeti

Стало відомо про зимовий святковий розклад потягу The Orient Tourist Express (Turistik Doğu Ekspresi). Він є одним із найвідоміших туристичних поїздів Туреччини. Рейс курсуватиме протягом зимового сезону 2026–2027 років за маршрутом Анкара—Карс—Анкара.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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Зимовий розклад The Orient Tourist Express в Туреччині

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу повідомив, що поїзд The Orient Tourist Express взимку здійснить 35 рейсів у кожному напрямку.

Пасажири зможуть насолодитися зимовими пейзажами, історичною спадщиною та культурними пам’ятками Анатолії, подорожуючи залізницею.

Загалом туристичний експрес здійснить 70 рейсів протягом зимового сезону 2026–2027 років.

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Поїзди з Анкари до Карса курсуватимуть з 21 грудня 2026 року до 10 березня 2027 року. У зворотному напрямку — з 23 грудня 2026 року до 12 березня 2027 року.

Продаж квитків стартував 26 жовтня 2026 року, що дає пасажирам можливість заздалегідь спланувати свої подорожі в зимовий сезон.

Маршрут The Orient Tourist Express з’єднує столицю, Анкару, з містом Карс на сході Туреччини, яке демонструє природне та культурне розмаїття цієї туристичної країни. Мандрівники зможуть милуватися гірськими пейзажами та засніженими просторами східної Туреччини.

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