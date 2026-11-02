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Главная Транспорт В Турции запускают туристический поезд к зимним курортам

В Турции запускают туристический поезд к зимним курортам

Ua ru
2 ноября 2026 14:36
Поезд «The Orient Tourist Express»: расписание, маршрут и цены на билеты
Поезд «The Orient Tourist Express» (Turistik Doğu Ekspresi). Фото: Tatilsepeti

Стало известно о зимнем праздничном расписании поезда The Orient Tourist Express (Turistik Doğu Ekspresi). Это один из самых известных туристических поездов Турции. Поезд будет курсировать в течение зимнего сезона 2026–2027 годов по маршруту Анкара—Карс—Анкара.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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Зимнее расписание The Orient Tourist Express в Турции

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что поезд The Orient Tourist Express зимой совершит 35 рейсов в каждом направлении.

Пассажиры смогут насладиться зимними пейзажами, историческим наследием и культурными достопримечательностями Анатолии, путешествуя по железной дороге.

Всего туристический экспресс совершит 70 рейсов в течение зимнего сезона 2026–2027 годов.

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Поезда из Анкары в Карс будут курсировать с 21 декабря 2026 года по 10 марта 2027 года. В обратном направлении — с 23 декабря 2026 года по 12 марта 2027 года.

Продажа билетов началась 26 октября 2026 года, что дает пассажирам возможность заранее спланировать свои поездки в зимний сезон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут The Orient Tourist Express соединяет столицу, Анкару, с городом Карс на востоке Турции, который демонстрирует природное и культурное разнообразие этой туристической страны. Путешественники смогут любоваться горными пейзажами и заснеженными просторами восточной Турции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе появится "железнодорожный" Ryanair. Компания Nox Mobility в следующем году запустит альтернативу короткомагистральным авиарейсам. Цены на билеты должны быть доступными.

Также Новини.LIVE писали, что проездной Interrail Pass дает возможность посетить несколько городов в 33 странах, в частности в Испании, Италии и Греции. Пассажиры могут выбрать между гибким и бессрочным проездным. В частности, можно приобрести проездной на четыре дня в месяц, который позволяет ездить на любом количестве поездов в каждый из четырех дней. Доступны варианты Interrail Pass на 15 дней, 22 дня, один месяц, два месяца или три месяца.

Турция путешествие поезда туризм железная дорога
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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