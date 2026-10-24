Потяг Nox Mobility. Фото: nox.mobility/Instagram

Мрієте подорожувати Європою, насолоджуючись комфортом, а не тіснотою літака? Новий поїзд зі спальними місцями може стати ідеальним рішенням.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Nox Mobility запускає новий потяг

Компанія Nox Mobility розпочне свою діяльність наступного року як альтернатива короткомагістральним авіарейсам. Ціни на квитки мають бути доступними.

Поїзд зі спальними вагонами Nox Mobility почне курсувати в березні 2027 року. Рейс курсуватиме між Гамбургом і Мюнхеном із зупинками в Бремені та Аугсбурзі.

Перший рейс вирушить із Гамбурга о 21:22 і прибуде о 8:14. Поїзди курсуватимуть у обох напрямках тричі на тиждень.

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Квитки вже доступні у продажу. Їх вартість стартує від 65 євро. Діти віком до чотирьох років можуть подорожувати безкоштовно у супроводі дорослого пасажира.

Потяги Nox Suites облаштовані приватними зонами для кожного пасажира. В кожного мандрівника буде окреме зручне крісло, яке розкладається, де пасажир зможе не лише попрацювати, а й розслабитися.

Усередині кабіни також є ліжко довжиною два метри, місце для зберігання речей, роз’єми для зарядки та велике вікно, з якого можна милуватися краєвидами.

У поїзді Nox Mobility немає вагона-ресторану, проте пасажир может заздалегідь замовити страви, які подаватимуться у купе.

Перевізник згодом сподівається згодом запустити додаткові маршрути до таких міст, як Стокгольм, Відень, Амстердам, Тулуза, Барселона, аж до Реджо-ді-Калабрія в Італії. Зокрема, до 2035 року компанія планує з’єднати 100 європейських міст.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що Eurostar продовжує оновлювати рухомий склад. Новою фішкою потягів компанії стануть двоповерхові бари на борту. Новий електропарк отримає назву "Eurostar Celestia", що походить від латинського слова caelestis та означає "небесний".

