Транспорт у Японії. Фото: Tripadvisor

В одній з популярних країн Азії у громадському транспорті працює негласне правило. Про ці табу навіть не здогадуються мандрівники. Що варто знати українцям перед поїздкою до Японії та бути ввічливим.

Про це пише Metro UK, передає Новини.LIVE.

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Що варто знати тим, хто планує поїздку до Японії

Перша в Японії швидкісна залізнична мережа, відома як "Сінкансен" (у перекладі — "нова магістральна лінія"), розпочала функціонування у 1964 році.

Ця подія стала визначальним етапом у розвитку японської інфраструктури, докорінно змінивши систему пасажирських перевезень у країні.

Через 60 років Сінкансен залишається однією з найефективніших транспортних систем світу Швидкість руху окремих поїздів сягає 320 км/год, а графік вирізняється винятковою пунктуальністю.

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Іноземцям важливо враховувати місцевий етикет користування громадським транспортом. Зокрема, у метро Токіо не прийнято вживати їжу, що підкріплюється відсутністю урн на станціях, які зазвичай відіграють роль індикатора допустимості сміття.

Крім того, у країні діють суворі правила поводження з відходами. У громадських місцях, зокрема в районі Сібуя, за викидання сміття в невстановлених місцях передбачено штраф у розмірі 2 000 єн. Згідно з місцевою культурою, кожен громадянин відповідальний за утилізацію власного сміття, і тому його необхідно забирати з собою.

Раніше Новини.LIVE розповідали про незвичайні станції метро в Європі. У Франкфурті вхід до станції "Бокенхаймер Варте" нагадує старий трамвай, який врізався у тротуар. Такий незвичний задум архітектора Збігнєва Пінінського втілили ще у 1986 році, а під час розширення станції його вирішили зберегти.

Також ми писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.