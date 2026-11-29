Транспорт в Японии. Фото: Tripadvisor

В одной из популярных стран Азии в общественном транспорте действует негласное правило. Путешественники даже не подозревают об этих табу. Что стоит знать украинцам перед поездкой в Японию, чтобы вести себя вежливо.

Об этом пишет Metro UK, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что стоит знать тем, кто планирует поездку в Японию

Первая в Японии скоростная железнодорожная сеть, известная как "Синкансэн" (в переводе — новая магистральная линия), начала функционировать в 1964 году.

Это событие стало определяющим этапом в развитии японской инфраструктуры, коренным образом изменив систему пассажирских перевозок в стране.

Спустя 60 лет Синкансэн остается одной из самых эффективных транспортных систем в мире. Скорость движения отдельных поездов достигает 320 км/ч, а расписание отличается исключительной пунктуальностью.

Читайте также:

Иностранцам важно учитывать местные правила поведения при пользовании общественным транспортом. В частности, в токийском метро не принято употреблять пищу, что подкрепляется отсутствием урн на станциях, которые обычно служат индикатором допустимости мусора.

Кроме того, в стране действуют строгие правила обращения с отходами. В общественных местах, в частности в районе Сибуя, за выброс мусора в неустановленных местах предусмотрен штраф в размере 2 000 иен. Согласно местной культуре, каждый гражданин несет ответственность за утилизацию собственного мусора, и поэтому его необходимо уносить с собой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о необычных станциях метро в Европе. Во Франкфурте вход на станцию "Бокенхаймер Вартеґ" напоминает старый трамвай, врезавшийся в тротуар. Такой необычный замысел архитектора Збигнева Пининского воплотили ещё в 1986 году, а во время расширения станции его решили сохранить.

Также мы писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.