Літак Z4. Фото: JetZero/ Instagram

Каліфорнійський авіаційний стартап JetZero розробляє унікальний літак Z4. Цей футуристичний пасажирський літак зможе повністю змінити відчуття від польоту завдяки своїй незвичайній особливості. Його унікальність полягає в тому, що у більшості пасажирів не буде ілюмінаторів.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальний літак Z4

Зазначаться, що літак Z4 матиме конструкцію "крило-фюзеляж", в якій крила та основний корпус зливаються, утворюючи широку форму, схожу на ската.

Компанія сподівається, що така незвичайна конструкція літака з часом зможе перевозити до 250 пасажирів і долати відстані до 5 000 морських миль (приблизно 9 260 кілометрів).

Більш простора та низька кабіна буде розділена на окремі зони, з більшими сидіннями та індивідуальними відсіками для ручної поклажі. Більша частина літака не матиме традиційних ілюмінаторів — для пасажирів встановлять екрани з високою роздільною здатністю.

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Відповідна конструкція була розроблена для того, щоб зменшити вагу та підвищити ефективність літака.

Найбільшою потенційною перевагою може стати рівень споживання пального літаком Z4. Його двигуни розташовані ближче до задньої частини, а форма літака розроблена з метою поліпшення обтікання та зменшення аеродинамічного опору.

У компанії JetZero запевняють, що конструкція з інтегрованим крилом може знизити витрату пального на 50 % порівняно зі звичайними літаками, навіть при використанні тих самих двигунів.

Мандрівникам доведеться трохи почекати, перш ніж вони зможуть сісти на борт цього футуристичного літака.

Перший політ Z4 наразі заплановано на 2027 рік, а розпочати комерційні перевезення компанія сподівається на початку 2030-х років. Експериментальні літаки вже виконали понад 30 польотів.

Проєкт JetZero привернув увагу деяких великих авіакомпаній. Стартап підтримало приблизно 20 авіакомпаній, зокрема Delta та Alaska Airlines. United Airlines вже планує придбати до 200 літаків, якщо будуть дотримані вимоги щодо експлуатаційних характеристик.

За попередніми оцінками, вартість кожного такого літака орієнтовно складає від 100 до 200 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно від 120 до 240 млн євро).

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