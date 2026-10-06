British Airways модернізує бізнес-клас: що буде доступно пасажирам

Літак British Airways. Фото: British Airways/Facebook

Авіакомпанія British Airways кардинально змінила підхід до облаштування бізнес-класу. Авіаперевізник модернізує літаки A380, змінить доступне меню і перелік напоїв і закусок.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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British Airways оновила бізнес-клас в літаках

У оновленому салоні літака передбачено 12 місць у першому класі, 84 — у класі "World Traveller Plus" та 215 — у класі "World Traveller".

Також було запроваджено нові набори для комфортної подорожі: пасажири першого класу отримають сумки, розроблені Swaine, з туалетними приналежностями від Wildsmith, а пасажири бізнес-класу — сумки з унікальним візерунком та продукцією від anatome.

Пасажирам першого класу також будуть видавати нові піжами з індивідуальним дизайном, а також капці та ковдри.

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Завдяки вбудованому міні-бару пасажири першого класу зможуть самостійно обрати закуски, не виходячи до бортової кухні — там буде доступний шоколад, м’ятні цукерки та напої з електролітами.

Мандрівники також зможуть насолодитися на борту шампанським Bollinger та різноманітним вибором коктейлів. У меню навіть будуть доступні баранячі реберця та лосось на грилі.

Крім того, British Airways також планує облаштувати нові лаунжі в аеропортах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.