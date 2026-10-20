Самолёт Z4. Фото: JetZero/ Instagram

Калифорнийский авиационный стартап JetZero разрабатывает уникальный самолет Z4. Этот футуристический пассажирский самолет сможет полностью изменить ощущения от полета благодаря своей необычной особенности. Его уникальность заключается в том, что у большинства пассажиров не будет иллюминаторов.

Об этом пишет Daily Express, передает Новости.LIVE.

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Чем уникален самолет Z4

Отмечается, что самолет Z4 будет иметь конструкцию крыло-фюзеляж, в которой крылья и основной корпус сливаются, образуя широкую форму, похожую на скат.

Компания надеется, что такая необычная конструкция самолета со временем сможет перевозить до 250 пассажиров и преодолевать расстояния до 5 000 морских миль (примерно 9 260 километров).

Более просторная и низкая кабина будет разделена на отдельные зоны, с более просторными сиденьями и индивидуальными отсеками для ручной клади. Большая часть самолета не будет иметь традиционных иллюминаторов — для пассажиров установят экраны с высоким разрешением.

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Такая конструкция была разработана с целью снижения веса и повышения эффективности самолета.

Наибольшим потенциальным преимуществом может стать уровень расхода топлива самолетом Z4. Его двигатели расположены ближе к задней части, а форма самолета разработана с целью улучшения обтекаемости и уменьшения аэродинамического сопротивления.

В компании JetZero уверяют, что конструкция со встроенным крылом может снизить расход топлива на 50 % по сравнению с обычными самолетами, даже при использовании тех же двигателей.

Путешественникам придётся немного подождать, прежде чем они смогут сесть на борт этого футуристического самолёта.

Первый полёт Z4 пока запланирован на 2027 год, а начать коммерческие перевозки компания надеется в начале 2030-х годов. Экспериментальные самолёты уже совершили более 30 полётов.

Проект JetZero привлек внимание некоторых крупных авиакомпаний. Стартап поддержали около 20 авиакомпаний, в том числе Delta и Alaska Airlines. United Airlines уже планирует приобрести до 200 самолетов, если будут соблюдены требования к эксплуатационным характеристикам.

По предварительным оценкам, стоимость каждого такого самолета ориентировочно составляет от 100 до 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно от 120 до 240 млн евро).

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