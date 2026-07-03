Подорож з PKP Intercity: як зміниться харчування у поїздах

Їжа в потягах PKP Intercity. Фото: PKP Intercity, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Купити каву чи перекус у поїздах PKP Intercity стане ще простіше. Компанія WARS розбудовує мережу торговельних автоматів. Стало відомо, які зміни чекають на мандрівників у найближчі роки.

Про це повідомляє Fakt, передає Новини.LIVE.

Їжа в потягах PKP Intercity

Коротка зупинка у вагоні-ресторані вже багато років є для багатьох пасажирів невід’ємною частиною далекої подорожі залізницею.

Проте зараз WARS робить ставку також на сучасні рішення. Все більше поїздів оснащуються торговими автоматами, які мають забезпечити доступ до напоїв та закусок протягом усього маршруту.

Наразі компанія забезпечує харчування в поїздах далекого прямування PKP Intercity, зокрема в поїздах Pendolino, Express InterCity та InterCity.

Читайте також:

Вагони-ресторани курсують переважно на найдовших маршрутах, а також у всіх міжнародних поїздах, зокрема, на маршрутах Варшава — Тріміасто — Краків — Катовіце, Перемишль — Вроцлав або Свіноуйсьце — Білосток.

Торгові автомати наразі встановлені у 108 вагонах COMBO та 14 електропоїздах ED74. У кожному з поїздів встановлено два таких пристроїв. Зокрема, в одному продаються закуски та холодні напої, інший готує каву та інші гарячі напої зі свіжомелених зерен.

До кінця 2027 року WARS планує збільшити кількість автоматів з нинішніх 244 до 456 — їх мають облаштувати у 228 вагонах.

Однак в компанії наголошують, що автомати не замінять вагони-ресторани. Їхнє завдання полягає насамперед у тому, щоб дати змогу швидко придбати каву чи перекус без необхідності проходити через весь поїзд або чекати на обслуговування в міні-барі. У вагонах-ресторанах і надалі можна буде замовити повноцінні гарячі страви.

Компанія також розширить асортимент та додасть більше здорових закусок та нових напоїв. Після успіху першої кав’ярні Wars Café на Варшавському Центральному вокзалі компанія також розглядає можливість відкриття нових закладів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає найдовший рейс у Європі через великі міста Німеччини, Чехії та Польщі. Дорога, протяжністю 1300 км, займатиме 18,5 годин. Потяги оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонерами.