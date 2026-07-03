Путешествие с PKP Intercity: как изменится питание в поездах

Еда в поездах PKP Intercity. Фото: PKP Intercity, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Купить кофе или перекусить в поездах PKP Intercity станет ещё проще. Компания WARS расширяет сеть торговых автоматов. Стало известно, какие изменения ждут пассажиров в ближайшие годы.

Об этом сообщает Fakt, передает Новини.LIVE.

Еда в поездах PKP Intercity

Краткая остановка в вагоне-ресторане уже много лет является для многих пассажиров неотъемлемой частью дальнего путешествия по железной дороге.

Однако сейчас WARS делает ставку также на современные решения. Все больше поездов оснащаются торговыми автоматами, которые должны обеспечить доступ к напиткам и закускам на протяжении всего маршрута.

В настоящее время компания обеспечивает питание в поездах дальнего следования PKP Intercity, в частности в поездах Pendolino, Express InterCity и InterCity.

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Вагоны-рестораны курсируют преимущественно на самых длинных маршрутах, а также во всех международных поездах, в частности, на маршрутах Варшава — Тримиасто — Краков — Катовице, Перемышль — Вроцлав или Свиноуйсьце — Белосток.

Торговые автоматы в настоящее время установлены в 108 вагонах COMBO и 14 электропоездах ED74. В каждом из поездов установлено по два таких устройства. В частности, в одном из них продаются закуски и холодные напитки, а другой готовит кофе и другие горячие напитки из свежемолотых зерен.

К концу 2027 года WARS планирует увеличить количество автоматов с нынешних 244 до 456 — их должны установить в 228 вагонах.

Однако в компании подчеркивают, что автоматы не заменят вагоны-рестораны. Их задача заключается прежде всего в том, чтобы дать возможность быстро купить кофе или перекусить, не проходя через весь поезд и не ожидая обслуживания в мини-баре. В вагонах-ресторанах и в дальнейшем можно будет заказать полноценные горячие блюда.

Компания также расширит ассортимент и добавит больше здоровых закусок и новых напитков. После успеха первой кофейни Wars Café на Варшавском Центральном вокзале компания также рассматривает возможность открытия новых заведений.

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