Stadler представила поезда FLIRT: где они будут курсировать и чем они уникальны (фото)

Новые поезда в Польше. Фото: Stadler

Компания Stadler представила окончательный проект новых региональных электропоездов FLIRT. Их заказала компания "Велькопольские железные дороги" — региональный железнодорожный перевозчик в Польше, который обслуживает маршруты в Великопольском воеводстве и связывает его с соседними регионами.

Об этом сообщает Rail Market, передает Новини.LIVE.

Новые поезда в Польше

Контракт, подписанный в марте 2026 года, предусматривает поставку 20 поездов FLIRT. Заказ оценивается в 130 млн евро (553 млн злотых), а полная стоимость контракта с учетом обслуживания может достичь 260 млн евро (1,105 млрд злотых). Вагоны будут производить на заводе Stadler Polska в Седльце.

Новые поезда будут окрашены в бело-красные цвета региона Великой Полисии и будут предназначены для региональных перевозок. Каждый поезд сможет перевозить до 627 пассажиров и развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда в Польше. Фото: Stadler

Салон новых поездов в Польше. Фото: Stadler

Поезда будут оборудованы низким полом, системами информирования пассажиров, розетками для гаджетов, кондиционерами и системами видеонаблюдения.

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