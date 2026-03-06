Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У Польщі запровадили нові обмеження для літаків — де діятимуть (карта)

У Польщі запровадили нові обмеження для літаків — де діятимуть (карта)

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 14:58
Польща обмежить польоти над східною частиною країни (карта)
Польща обмежує нічні польоти біля кордонів. Фото: Inpoland, PANSA. Колаж: Новини.LIVE

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) продовжить обмеження на нічні польоти літаків у східній Польщі з 10 березня ще на три місяці — до 9 червня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на PANSA.

Реклама
Читайте також:

Правила діятимуть уздовж кордонів з Білоруссю та Україною

Обмеження стосуватимуться висоти 3 тисяч метрів від поверхні землі, і охопить усі повітряні судна, в тому числі безпілотні. Водночас нові правила не поширюються на пасажирські літаки, що виконують рейси на більших висотах.

У Польщі запровадили нові обмеження для літаків — де діятимуть (карта) - фото 1
Райони, де заборонені польоти. Фото: Іnpoland

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PAŻP) в офіційній заяві оголосило, що це рішення продиктоване необхідністю забезпечення національної безпеки.

У Польщі запровадили нові обмеження для літаків — де діятимуть (карта) - фото 2
Райони, де заборонені польоти. Фото: PANSA

На початку лютого БПЛА невідомого походження впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії збройних сил Польщі, розташованого у населеному пункті Лезьніца. До цього на територію Польщі також залітали дрони.  

Що ще варто знати українцям

Деякі українці в Польщі повинні виїхати з країни протягом 30 днів. 

Після закінчення терміну перебування за безвізовим режимом, дозволом чи іншим документом іноземці повинні добровільно покинути територію Польщі. Також громадянам інших країн дається 30 календарних днів на виїзд у разі ухвалення рішення про анулювання:

  • дозволу на тимчасове проживання;
  • дозволу на постійне проживання;
  • дозволу на довгострокове проживання ЄС;
  • процедури надання міжнародного захисту;
  • статусу біженця;
  • статусу додаткового захисту.

Аналогічну кількість днів для переїзду мають іноземці, яким відмовили у видачі будь-якого дозволу, не затвердили надання статусу біженця чи додаткового захисту, не продовжили шенгенську/довгострокову візу, скасували дозвіл на перебування з гуманітарних причин.

Якщо людина не виконала це зобов’язання, тобто не покинула територію Польщі за вказаний період, їй загрожує примусова депортація і заборона повернення протягом тривалого часу (включення в Шенгенську інформаційну систему SIS).

Нагадаємо, польські прикордонники можуть вимагати в українців документи, зокрема біометричний паспорт, шенгенську візу, поліс страхування, підтвердження мети перебування або фінансового становища.

Також ми писали, що з 1 березня 2026 року Польща запровадила нові ліміти доходу для одержувачів дострокових пенсій та виплат по інвалідності. Водночас обмеження застосовують не до всіх.

Польща кордон літаки обмеження БпЛА
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації