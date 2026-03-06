Польща обмежить польоти над східною частиною країни (карта)

Польща обмежує нічні польоти біля кордонів. Фото: Inpoland, PANSA. Колаж: Новини.LIVE

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) продовжить обмеження на нічні польоти літаків у східній Польщі з 10 березня ще на три місяці — до 9 червня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на PANSA.

Правила діятимуть уздовж кордонів з Білоруссю та Україною

Обмеження стосуватимуться висоти 3 тисяч метрів від поверхні землі, і охопить усі повітряні судна, в тому числі безпілотні. Водночас нові правила не поширюються на пасажирські літаки, що виконують рейси на більших висотах.

Райони, де заборонені польоти. Фото: Іnpoland

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PAŻP) в офіційній заяві оголосило, що це рішення продиктоване необхідністю забезпечення національної безпеки.

Райони, де заборонені польоти. Фото: PANSA

На початку лютого БПЛА невідомого походження впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії збройних сил Польщі, розташованого у населеному пункті Лезьніца. До цього на територію Польщі також залітали дрони.

Що ще варто знати українцям

Деякі українці в Польщі повинні виїхати з країни протягом 30 днів.

Після закінчення терміну перебування за безвізовим режимом, дозволом чи іншим документом іноземці повинні добровільно покинути територію Польщі. Також громадянам інших країн дається 30 календарних днів на виїзд у разі ухвалення рішення про анулювання:

дозволу на тимчасове проживання;

дозволу на постійне проживання;

дозволу на довгострокове проживання ЄС;

процедури надання міжнародного захисту;

статусу біженця;

статусу додаткового захисту.

Аналогічну кількість днів для переїзду мають іноземці, яким відмовили у видачі будь-якого дозволу, не затвердили надання статусу біженця чи додаткового захисту, не продовжили шенгенську/довгострокову візу, скасували дозвіл на перебування з гуманітарних причин.

Якщо людина не виконала це зобов’язання, тобто не покинула територію Польщі за вказаний період, їй загрожує примусова депортація і заборона повернення протягом тривалого часу (включення в Шенгенську інформаційну систему SIS).

Нагадаємо, польські прикордонники можуть вимагати в українців документи, зокрема біометричний паспорт, шенгенську візу, поліс страхування, підтвердження мети перебування або фінансового становища.

Також ми писали, що з 1 березня 2026 року Польща запровадила нові ліміти доходу для одержувачів дострокових пенсій та виплат по інвалідності. Водночас обмеження застосовують не до всіх.