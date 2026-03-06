Видео
Польша ввела новые ограничения для самолетов — где именно (карта)

Польша ввела новые ограничения для самолетов — где именно (карта)

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 14:58
Польша частично запретит полеты над восточной частью страны (карта)
Польша ограничивает ночные полеты у границ. Фото: Inpoland, PANSA. Коллаж: Новини.LIVE

Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) продлит ограничения на ночные полеты самолетов в восточной Польше с 10 марта еще на три месяца — до 9 июня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на PANSA.

Читайте также:

Правила будут действовать вдоль границ с Беларусью и Украиной

Ограничения будут касаться высоты в 3 тысяч метров от поверхности земли, и охватит все воздушные суда, в том числе беспилотные. В то же время новые правила не распространяются на пассажирские самолеты, выполняющие рейсы на больших высотах.

В Польше ввели новые ограничения для полетов самолетов — где именно (карта) - фото 1
Районы, где запрещены полеты. Фото: Іnpoland

Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP) в официальном заявлении объявило, что это решение продиктовано необходимостью обеспечения национальной безопасности.

В Польше ввели новые ограничения для полетов самолетов — где именно (карта) - фото 2
Районы, где запрещены полеты. Фото: PANSA

В начале февраля БПЛА неизвестного происхождения упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии вооруженных сил Польши, расположенного в населенном пункте Лезьница. До этого на территорию Польши также залетали дроны.

Что еще стоит знать украинцам

Некоторые украинцы в Польше должны выехать из страны в течение 30 дней.

После окончания срока пребывания по безвизовому режиму, разрешению или иному документу иностранцы должны добровольно покинуть территорию Польши. Также гражданам других стран дается 30 календарных дней на выезд в случае принятия решения об аннулировании:

  • разрешения на временное проживание;
  • разрешения на постоянное проживание;
  • разрешения на долгосрочное проживание ЕС;
  • процедуры предоставления международной защиты;
  • статуса беженца;
  • статуса дополнительной защиты.

Аналогичное количество дней для переезда имеют иностранцы, которым отказали в выдаче любого разрешения, не утвердили предоставление статуса беженца или дополнительной защиты, не продлили шенгенскую/долгосрочную визу, отменили разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Если человек не выполнил это обязательство, то есть не покинул территорию Польши за указанный период, ему грозит принудительная депортация и запрет возвращения в течение длительного времени (включение в Шенгенскую информационную систему SIS).

Напомним, польские пограничники могут требовать у украинцев документы, в частности биометрический паспорт, шенгенскую визу, полис страхования, подтверждение цели пребывания или финансового положения.

Также мы писали, что с 1 марта 2026 года Польша ввела новые лимиты дохода для получателей досрочных пенсий и выплат по инвалидности. В то же время ограничения применяют не ко всем.

Польша граница самолеты ограничения БпЛА
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
