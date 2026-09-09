Скандал через синьо-жовті позначки на парковках Польщі: що обурило користувачів мережі

Паркомісця в Польщі. Фото: Hyde Park Raszyn

У Польщі з'явились синьо-жовті паркувальні місця. В мережі припустили, що вони були створені для українців. Кількість таких паркомісць постійно зростатиме у польських містах.

Про це пише inpoland.net.pl, передає передає Новини.LIVE.

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Нові місця для парковки в Польщі

Користувачі мережі оприлюднили фото із новим позначеннями на паркомісцях на одній із вулиць Рашина. Вони розташовані у зонах, де заборонені стоянки. В мережі розгорівся скандал, адже дехто написав, що це спеціальні місця виділені для українців.

З'ясувалось, що синьо-жовті позначки на місцях для паркування це зони "Kiss & Ride". Вони призначені для коротких зупинок для посадки або висадки пасажирів. Зокрема для батьків, які підвозять дітей до школи, цілують їх та їдуть далі у справах. Такі позначки чинні з понеділка по п’ятницю, з 7:00 до 9:00. Це дуже зручно — водії можуть зупинитися, при цьому не блокуючи рух на дорозі.

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Нині в Польщі такі зони не регулюються законами. Відповідні кольори були створені для того, щоб допомогти водіям швидко розпізнати ці особливі місця. Вони почали використовуватися у Варшаві із 2016 року. Зони "Kiss & Ride" також можна зустріти у Гдині та у Жешуві.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Польщі з'являться потяги FLIRT. Вони курсуватимуть на регіональних рейсах. Кожен поїзд зможе перевозити до 627 пасажирів та розганятися до 160 км/год.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 березня 2027 року у Німеччині почнуть діяти нові вимоги для електросамокатів. Транспортні засоби мають оснащувати вказівниками повороту (поворотниками). Крім того, у більшості дорожніх ситуацій самокати юридично прирівняють до велосипедів.