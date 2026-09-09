Скандал из-за сине-желтых отметок на парковках Польши: что возмутило пользователей сети

Парковочные места в Польше. Фото: Hyde Park Raszyn

В Польше появились сине-желтые парковочные места. В сети высказали предположение, что они были созданы для украинцев. Количество таких парковочных мест будет постоянно расти в польских городах.

Об этом пишет inpoland.net.pl, сообщает Новини.LIVE.

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Новые парковочные места в Польше

Пользователи сети опубликовали фото с новой разметкой на парковочных местах на одной из улиц Рашина. Они расположены в зонах, где запрещена стоянка. В сети разгорелся скандал, ведь некоторые написали, что это специальные места, выделенные для украинцев.

Выяснилось, что сине-желтые отметки на парковочных местах обозначают зоны "Kiss & Ride". Они предназначены для коротких остановок с целью посадки или высадки пассажиров. В частности, для родителей, которые подвозят детей в школу, целуют их и уезжают дальше по делам. Такие обозначения действуют с понедельника по пятницу, с 7:00 до 9:00. Это очень удобно — водители могут остановиться, при этом не блокируя движение на дороге.

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В настоящее время в Польше такие зоны не регулируются законами. Соответствующие цвета были созданы для того, чтобы помочь водителям быстро распознавать эти особые места. Они начали использоваться в Варшаве с 2016 года. Зоны "Kiss & Ride" также можно встретить в Гдыне и в Жешуве.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше появятся поезда FLIRT. Они будут курсировать на региональных маршрутах. Каждый поезд сможет перевозить до 627 пассажиров и развивать скорость до 160 км/ч.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 марта 2027 года в Германии начнут действовать новые требования к электросамокатам. Транспортные средства должны быть оснащены указателями поворота (поворотниками). Кроме того, в большинстве дорожных ситуаций самокаты юридически приравняют к велосипедам.