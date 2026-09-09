Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Польше разгорелся скандал из-за маркировки парковочных мест

В Польше разгорелся скандал из-за маркировки парковочных мест

Ua ru
9 сентября 2026 19:37
Скандал из-за сине-желтых отметок на парковках Польши: что возмутило пользователей сети
Парковочные места в Польше. Фото: Hyde Park Raszyn

В Польше появились сине-желтые парковочные места. В сети высказали предположение, что они были созданы для украинцев. Количество таких парковочных мест будет постоянно расти в польских городах.

Об этом пишет inpoland.net.pl, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Новые парковочные места в Польше

Пользователи сети опубликовали фото с новой разметкой на парковочных местах на одной из улиц Рашина. Они расположены в зонах, где запрещена стоянка. В сети разгорелся скандал, ведь некоторые написали, что это специальные места, выделенные для украинцев.

Выяснилось, что сине-желтые отметки на парковочных местах обозначают зоны "Kiss & Ride". Они предназначены для коротких остановок с целью посадки или высадки пассажиров. В частности, для родителей, которые подвозят детей в школу, целуют их и уезжают дальше по делам. Такие обозначения действуют с понедельника по пятницу, с 7:00 до 9:00. Это очень удобно — водители могут остановиться, при этом не блокируя движение на дороге.

Читайте также:

В настоящее время в Польше такие зоны не регулируются законами. Соответствующие цвета были созданы для того, чтобы помочь водителям быстро распознавать эти особые места. Они начали использоваться в Варшаве с 2016 года. Зоны "Kiss & Ride" также можно встретить в Гдыне и в Жешуве.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше появятся поезда FLIRT. Они будут курсировать на региональных маршрутах. Каждый поезд сможет перевозить до 627 пассажиров и развивать скорость до 160 км/ч.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 марта 2027 года в Германии начнут действовать новые требования к электросамокатам. Транспортные средства должны быть оснащены указателями поворота (поворотниками). Кроме того, в большинстве дорожных ситуаций самокаты юридически приравняют к велосипедам.

Польша скандал парковка
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации