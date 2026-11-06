Метро в Парижі: чим унікальна станція метрополітену "Haxo" та чому на неї не пустили пасажирів

Станція метро "Haxo" в Парижі. Фото: instagram.com/romainfrappereau/

У французькій столиці Парижі є станція метрополітену, на яку ніколи не ступала нога пасажира. Тут унікальна атмосфера, а її стіни слугували декораціями для відомих фільмів.

Про це пише le Parisien, передає Новини.LIVE.

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Прихована станція метро в Парижі

"Haxo" — це не лише вулиця, що пролягає на межі 19-го та 20-го округів Парижа, це також станція метро… яка ніколи не була відкрита для громадськості. Її було зведено в 1921 році для з’єднання ліній 7-біс та 3-біс.

Метробудівці проклали дві колії та тунелі, щоб замкнути петлю. Проте на той час паризька компанія міського залізничного транспорту (CMP) вирішила, що станція була занадто маловідвідуваною, щоб виправдати її експлуатацію.

Проте нині станцію можна відвідати. Щоб потрапити на станцію "Haxo", потрібно відчинити двері на станції "Porte des Lilas", що на північному сході Парижа.

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Пройшовши двоє сходів, ви потрапляєте на станцію "Porte des Lilas — Cinéma", на якій з 1970-х років знімають кінематографічні стрічки. Зокрема, саме тут знімали деякі сцени фільму "Чудова доля Амелі Пулен".

Пройшовши станцію "Cinéma", потрібно ще десять хвилин йти вздовж колій і тоді ви побачите станцію-привид, покинуту вже століття тому.

Сьогодні станція "Haxo" слугує переважно майданчиком для графіті-художників та депо.

Частина експертів прогнозувала її відновлення з метою об’єднання ліній 3-біс та 7-біс. Проте перед початком таких робіт потрібно переконатися, що ця ділянка метро буде достатньо завантаженою.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі розташована станція метро із крихітними бульбашками повітря. Керамічну плитку, якою раніше була облицьована платформа, замінили на панелі зі сплавленого скла. Проєкт вимагав тісної співпраці з інженерами, експертами з безпеки та іншими фахівцями.