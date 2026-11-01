Станція "Ческоморавська". Фото: instagram.com/prgbrut

В Чехії одна зі станцій метрополітену прикрашена скляними панелями, наповненими крихітними бульбашками повітря. Вони були створеними чеським дизайнером Максимом Вельчовським.

Про це пише English Radio, передає Новини.LIVE.

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Станція "Ческоморавська" була закрита в січні минулого року для проведення капітального ремонту, вартість якого склала майже мільярд крон.

Робітники відремонтували несучі конструкції, оновили платформу та обладнання станції, а також замінили ескалатори.

Однак найпомітніша зміна — це художня частина. Керамічну плитку, якою раніше була облицьована платформа, замінили на панелі зі сплавленого скла з дрібними бульбашками повітря, створені чеським дизайнером Максимом Вельчовським.

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Кожну панель виготовляли вручну на скляному заводі в Новому Борі, а створення бульбашок усередині скла було найскладнішою частиною процесу. Проєкт вимагав тісної співпраці з інженерами, експертами з безпеки та іншими фахівцями.

"Уявіть собі лист скла, посипаний фрітом — чимось на зразок кристалічного цукру, — а потім ще один лист скла, покладений зверху. Ці дві частини зливаються воєдино так, що повітря залишається ув’язненим між ними. Головне було контролювати це повітря, щоб воно не утворювало скупчень, а створювало бульбашки, рівномірно розподілені та назавжди запечатані", — розповів Вельчовський.

Планувалося, що реконструкція завершиться до кінця минулого року, однак незабаром після початку робіт інженери виявили, що несучі конструкції станції перебували в гіршому стані, ніж очікувалося.

У підсумку реконструкція зайняла чотирнадцять місяців і обійшлася приблизно в 930 мільйонів крон.

Робітники встановили більш потужні ескалатори, розраховані на великі потоки людей, що прямують до "O2 Arena". На цій арені проводяться Чемпіонати світу з фігурного катання, які відвідують тисячі глядачів.

Станція "Ческоморавська" була відкрита в листопаді 1990 року. Вона була кінцевою станцією лінії B доти, доки у 1998 році лінія не була продовжена до станції "Черний Мост".

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