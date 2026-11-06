Метро в Париже: чем уникальна станция метрополитена «Haxo» и почему на неё не пустили пассажиров

Станция метро «Haxo» в Париже. Фото: instagram.com/romainfrappereau/

Во французской столице Париже есть станция метро, на которую никогда не ступала нога пассажира. Здесь царит уникальная атмосфера, а её стены служили декорациями для известных фильмов.

Об этом пишет le Parisien, передает Новини.LIVE.

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Скрытая станция метро в Париже

"Haxo" — это не только улица, пролегающая на границе 19-го и 20-го округов Парижа, это также станция метро… которая никогда не была открыта для публики. Она была построена в 1921 году для соединения линий 7-бис и 3-бис.

Строители метро проложили два пути и туннели, чтобы замкнуть петлю. Однако в то время парижская компания городского железнодорожного транспорта (CMP) решила, что станция была слишком малопосещаемой, чтобы оправдать её эксплуатацию.

Тем не менее, сейчас станцию можно посетить. Чтобы попасть на станцию "Haxo", нужно открыть двери на станции "Porte des Lilas", расположенной на северо-востоке Парижа.

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Пройдя два лестничных пролета, вы попадаете на станцию «Porte des Lilas — Cinéma», на которой с 1970-х годов снимают кинофильмы. В частности, именно здесь снимали некоторые сцены фильма "Чудесная судьба Амели Пулен".

Пройдя станцию "Cinéma", нужно ещё десять минут идти вдоль путей, и тогда вы увидите станцию-призрак, заброшенную уже столетие назад.

Сегодня станция "Haxo" служит в основном площадкой для граффити-художников и депо.

Часть экспертов прогнозировала её восстановление с целью объединения линий 3-бис и 7-бис. Однако перед началом таких работ нужно убедиться, что этот участок метро будет достаточно загруженным.

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