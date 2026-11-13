В Гельсінкі запустили нові трамваї: чим вони вражають пасажирів

Нові трамваї в Гельсінкі. Фото: Kruunusillat/Jarno-Haanpuro

У Фінляндії була відкрита нова лінія громадського транспорту. Вона з’єднала район Лааясало на південному сході столиці Фінляндії з центром міста. Пасажири трамвая зможуть насолодитися вражаючими краєвидами на Гельсінкі та Балтійське море.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

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Нові мальовничі маршрути в Гельсінкі

Зазначається, що перші трамваї почали курсувати за маршрутами № 11 та № 12 7 листопада. Відкриття викликало значний інтерес серед місцевих мешканців та гостей міста, які прийшли подивитися на роботу нової лінії. Першим трамваєм, що перетнув міст Круунувуоренсілта, став трамвай маршруту № 12, який відправився зі зупинки на острові Коркеасаарі.

Нову трамвайну інфраструктуру побудував консорціум Crown Bridges Alliance, до складу якого входять NRC Group Finland, YIT Suomi, Ramboll Finland, Sitowise та Sweco Infra & Rail.

Будівництво розпочалося в жовтні 2021 року. Два нових трамвайних маршрути з’єднали Лааясало з кількома важливими районами Гельсінкі.

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Маршрут № 11 пролягає від Круунувуоренранта через Каласатаму до Пасіли, а маршрут № 12 з’єднує Юліскюля з Хаканіємі та Центральним залізничним вокзалом Гельсінкі.

Поїздка на маршруті № 11 займає приблизно 25 хвилин, а на маршруті № 12 — 21 хвилину.

Нове трамвайне сполучення також значно скорочує час у дорозі між Круунувуоренранта та Центральним залізничним вокзалом Гельсінкі. Раніше пасажирам доводилося робити об’їзд довжиною 11 кілометрів через східний район Херттоніємі. Новий маршрут скорочує відстань до всього 5,5 кілометра.

Цей маршрут також стане популярним серед туристів. Одна з його ключових зупинок розташована на острові Коркеасаарі, де знаходиться Гельсінський зоопарк. Вперше відвідувачі зможуть дістатися до зоопарку на трамваї протягом усього року.

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