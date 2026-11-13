В Хельсинки запустили новые трамваи: чем они впечатляют пассажиров

Новые трамваи в Хельсинки. Фото: Kruunusillat/Jarno-Haanpuro

В Финляндии открылась новая линия общественного транспорта. Она соединила район Лааясало на юго-востоке столицы Финляндии с центром города. Пассажиры трамвая смогут насладиться впечатляющими видами на Хельсинки и Балтийское море.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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Новые живописные маршруты в Хельсинки

Отмечается, что первые трамваи начали курсировать по маршрутам № 11 и № 12 7 ноября. Открытие вызвало значительный интерес среди местных жителей и гостей города, которые пришли посмотреть на работу новой линии. Первым трамваем, пересекшим мост Круунувуоренсилта, стал трамвай маршрута № 12, который отправился с остановки на острове Коркеасаари.

Новую трамвайную инфраструктуру построил консорциум Crown Bridges Alliance, в состав которого входят NRC Group Finland, YIT Suomi, Ramboll Finland, Sitowise и Sweco Infra & Rail.

Строительство началось в октябре 2021 года. Два новых трамвайных маршрута соединили Лааясало с несколькими важными районами Хельсинки.

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Маршрут № 11 пролегает от Круунувуоренранта через Каласатаму до Пасилы, а маршрут № 12 соединяет Юлискюля с Хаканиеми и Центральным железнодорожным вокзалом Хельсинки.

Поездка по маршруту № 11 занимает примерно 25 минут, а по маршруту № 12 — 21 минуту.

Новое трамвайное сообщение также значительно сокращает время в пути между Круунувуоренранта и Центральным железнодорожным вокзалом Хельсинки. Раньше пассажирам приходилось делать объезд длиной 11 километров через восточный район Херттониеми. Новый маршрут сокращает расстояние до всего 5,5 километра.

Этот маршрут также станет популярным среди туристов. Одна из его ключевых остановок расположена на острове Коркеасаари, где находится Хельсинкский зоопарк. Впервые посетители смогут добраться до зоопарка на трамвае в течение всего года.

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