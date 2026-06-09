Snälltåget запустить новий потяг: маршрут та чим він унікальний

Новий рейс Snälltåget для спостереження за північним сяйвом. Фото: Snälltåget, Freepik. Новини.LIVE

Шведський оператор Snälltåget запустить унікальний нічний рейс. Вже з листопада 2026 року новий потяг з'єднає шведські міста Мальме, Стокгольм із Нарвіком на півночі Норвегії. Рейс перетне Полярне коло і надасть пасажирам можливість відвідати одні з найкращих місць у Скандинавії для спостереження за північним сяйвом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Новий рейс Snälltåget до Норвегії

Зазначається, що поїзд відправиться з Мальме у понеділок, 23 листопада 2026 року. Повертатиметься рейс 27 листопада 2026 року.

Довжина маршруту Мальме–Нарвік сягає 2 156 кілометрів. Він пролягає між Швецією — від регіону Сконе до гірських ландшафтів на північ від Полярного кола.

У Нарвіку пасажири можуть залишитися на кілька днів, щоб підкорити гори та насолодитися північним сяйвом.

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Snälltåget пропонує кілька варіантів поїздок. Пасажири можуть обрати купе, розраховане на одну особу або групу до шести осіб. Купе облаштовано для сидіння під час поїздки та перетворюється на спальне місце на ніч. Постільна білизна входить у вартість, а ліжка пасажири застеляють самостійно.

Ціни на квитки стартують від 2 499 шведських крон (приблизно 230 євро) за купе.

Якщо пасажири бронюють зворотний квиток і обирають приватне купе, вони отримують знижку 20%.

На борту поїзда працюватиме вагон-ресторан "Krogen", де пасажири зможуть насолодитися гарячими стравами. Оператор рекомендує заздалегідь забронювати столик під час придбання квитка.

У вагоні-ресторані також буде доступна зона самообслуговування, де мандрівники зможуть придбати каву, чай, воду, безалкогольні напої, бутерброди, випічку та закуски.

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