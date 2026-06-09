Snälltåget запустит новый поезд: маршрут и чем он уникален

Новый рейс Snälltåget для наблюдения за северным сиянием. Фото: Snälltåget, Freepik. Новини.LIVE

Шведский оператор Snälltåget запустит уникальный ночной рейс. Уже с ноября 2026 года новый поезд соединит шведские города Мальме, Стокгольм с Нарвиком на севере Норвегии. Рейс пересечет Полярный круг и предоставит пассажирам возможность посетить одни из лучших мест в Скандинавии для наблюдения за северным сиянием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новый рейс Snälltåget в Норвегию

Отмечается, что поезд отправится из Мальме в понедельник, 23 ноября 2026 года. Возвращаться рейс будет 27 ноября 2026 года.

Длина маршрута Мальме-Нарвик достигает 2 156 километров. Он пролегает между Швецией — от региона Сконе до горных ландшафтов к северу от Полярного круга.

В Нарвике пассажиры могут остаться на несколько дней, чтобы покорить горы и насладиться северным сиянием.

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Snälltåget предлагает несколько вариантов поездок. Пассажиры могут выбрать купе, рассчитанное на одного человека или группу до шести человек. Купе оборудовано для сидения во время поездки и превращается в спальное место на ночь. Постельное белье входит в стоимость, а кровати пассажиры застилают самостоятельно.

Цены на билеты стартуют от 2 499 шведских крон (примерно 230 евро) за купе.

Если пассажиры бронируют обратный билет и выбирают частное купе, они получают скидку 20%.

На борту поезда будет работать вагон-ресторан "Krogen", где пассажиры смогут насладиться горячими блюдами. Оператор рекомендует заранее забронировать столик при покупке билета.

В вагоне-ресторане также будет доступна зона самообслуживания, где путешественники смогут приобрести кофе, чай, воду, безалкогольные напитки, бутерброды, выпечку и закуски.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что GoVolta анонсировал новый рейс. Поезд будет курсировать между популярными европейскими городами Амстердам и Париж. Билеты по довольно приятным ценам — от 19 евро.

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