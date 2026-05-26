Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В одной из стран ЕС запускают ИИ на вокзалах: что изменится для пассажиров

В одной из стран ЕС запускают ИИ на вокзалах: что изменится для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 12:39
NS внедряет новую технологию на вокзалах: она будет выявлять оставленный пассажирами багаж
На вокзалах Нидерандов будут работать технологии с ИИ. Фото: NSInternational/Facebook, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный железнодорожный оператор Нидерландов NS вместе с компаниями Ahold Delhaize, ING и KLM подписали соглашение с KickstartAI. Новая разработка специалистов будет выявлять оставленный багаж на вокзалах без нарушения права приватности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

ИИ на вокзалах Нидерландов

Компания KickstartAI разработала для NS метод обнаружения оставленного без присмотра багажа на вокзалах. Этот проект актуален для железнодорожного сектора, поскольку оставленный без присмотра багаж может вызывать задержки, необходимость вмешательства служб безопасности и перебои в графиках движения на загруженных вокзалах.

Разработчик не приводит технических деталей, но отмечает, что приложение разработано для удовлетворения оперативных потребностей и при этом не нарушает право лиц на частную жизнь.

Гендиректор NS Вутер Коолмес подчеркнул, что искусственный интеллект нужно использовать более смело для решения вопросов, имеющих социальное влияние.

Читайте также:

"Пришло время смело совместить социальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и возможности, которые предлагает искусственный интеллект. Таким образом мы облегчим работу наших коллег и разработаем решения, которые принесут пользу всем Нидерландам. Именно этим KickstartAI будет заниматься в ближайшие годы", — сказал он.

KickstartAI является очень известной в Нидерландах. Она сотрудничает с Erasmus MC и Нацполицией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE писали, что в Литве запустили поезд с необычным оформлением. В частности, один из вагонов оформили в стиле местного свекольного супа šaltibarščiai ("холодник"). Такая тематика была создана по случаю фестиваля Pink Soup Fest в Вильнюсе, посвященном местному супу холоднику.

Европа поезда вокзалы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации