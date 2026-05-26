NS внедряет новую технологию на вокзалах: она будет выявлять оставленный пассажирами багаж

На вокзалах Нидерандов будут работать технологии с ИИ. Фото: NSInternational/Facebook, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный железнодорожный оператор Нидерландов NS вместе с компаниями Ahold Delhaize, ING и KLM подписали соглашение с KickstartAI. Новая разработка специалистов будет выявлять оставленный багаж на вокзалах без нарушения права приватности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

ИИ на вокзалах Нидерландов

Компания KickstartAI разработала для NS метод обнаружения оставленного без присмотра багажа на вокзалах. Этот проект актуален для железнодорожного сектора, поскольку оставленный без присмотра багаж может вызывать задержки, необходимость вмешательства служб безопасности и перебои в графиках движения на загруженных вокзалах.

Разработчик не приводит технических деталей, но отмечает, что приложение разработано для удовлетворения оперативных потребностей и при этом не нарушает право лиц на частную жизнь.

Гендиректор NS Вутер Коолмес подчеркнул, что искусственный интеллект нужно использовать более смело для решения вопросов, имеющих социальное влияние.

Читайте также:

"Пришло время смело совместить социальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и возможности, которые предлагает искусственный интеллект. Таким образом мы облегчим работу наших коллег и разработаем решения, которые принесут пользу всем Нидерландам. Именно этим KickstartAI будет заниматься в ближайшие годы", — сказал он.

KickstartAI является очень известной в Нидерландах. Она сотрудничает с Erasmus MC и Нацполицией.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE писали, что в Литве запустили поезд с необычным оформлением. В частности, один из вагонов оформили в стиле местного свекольного супа šaltibarščiai ("холодник"). Такая тематика была создана по случаю фестиваля Pink Soup Fest в Вильнюсе, посвященном местному супу холоднику.