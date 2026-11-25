Потяг із Гаррі Поттером в Японії. Фото: JR Kyushu

Японський залізничний оператор JR Kyushu запустив поїзд, оформлений персонажами та символами зі всесвіту "Гаррі Поттера". Поїзд із шести вагонів курсуватиме за кількома маршрутами по всьому острову Кюсю аж до червня 2027 року.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Реклама

Потяг Гаррі Поттера у Японії

Залізничний оператор JR Kyushu, який відповідає за залізничне сполучення на острові Кюсю, у співпраці з Warner Bros. запустив кампанію "Гаррі Поттер × JR Kyushu — Чарівна подорож".

Поїзд, що складається з шести вагонів, прикрашений зображеннями замку Гоґвортс та Картою Мародерів.

Рейс курсуватиме на кількох регулярних маршрутах, зокрема Хаката — Оїта, Хаката — Модзіко, Хаката — Такео-Онсен та Хаката — Хізен-Кашіма.

Читайте також:

З 16 січня 2027 року буде додано ще один тематичний поїзд серії 787, який також курсуватиме на маршрутах до аеропорту Міядзакі.

Обидва поїзди прикрашені декоративними елементами, натхненними всесвітом Гаррі Поттера.

Компанія JR Kyushu також облаштувала тематичні фотозони на восьми станціях та організувала конкурс зі збору штампів на 21 станції у семи префектурах Кюсю.

Пасажири можуть збирати штампи, натхненні чарівними істотами та предметами з серії, а потім брати участь у розіграшах призів.

Оператор також організовує заходи "Година Гоґвортсу", а також тимчасові кіоски, де продаються сувеніри за мотивами "Гаррі Поттера".

12 та 13 грудня компанія JR Kyushu запустить додаткові спеціальні рейси "Чарівна подорож" між Хакатою та Такео-Онсен. Пасажири отримають пам’ятні сертифікати про подорож, а на борту лунатиме музика з фільмів про Гаррі Поттера.

Кампанія триватиме до 30 червня 2027 року і має на меті залучити як шанувальників серії, так і туристів, які бажають оглянути регіон Кюсю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що німецький перевізник Deutsche Bahn (DB) встановив нові обмеження для пасажирів. Нині суворо забороняється вживання алкоголю на платформах та у залах вокзалів. Порушників буде карати служба безпеки вокзалу.

Також ми писали, чому пасажирам у Польщі буде складніше дістатися до курортів Нижньої Сілезії. Із 13 грудня 2026 року PKP Intercity скасує прямий поїзд IC "Сніжка" за маршрутом Варшава — Вроцлав — Кудова-Здруй. Через це туристам і пацієнтам доведеться шукати інші способи дістатися до Поланіци-Здруй, Душників-Здруй та Кудови-Здрую.