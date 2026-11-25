Поезд с Гарри Поттером в Японии. Фото: JR Kyushu

Японский железнодорожный оператор JR Kyushu запустил поезд, оформленный с использованием персонажей и символов из вселенной "Гарри Поттера". Шестивагонный поезд будет курсировать по нескольким маршрутам по всему острову Кюсю вплоть до июня 2027 года.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

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Поезд "Гарри Поттера" в Японии

Железнодорожный оператор JR Kyushu, отвечающий за железнодорожное сообщение на острове Кюсю, в сотрудничестве с Warner Bros. запустил кампанию "Гарри Поттер × JR Kyushu — Волшебное путешествие".

Поезд, состоящий из шести вагонов, украшен изображениями замка Хогвартс и Карты Мародеров.

Поезд будет курсировать по нескольким регулярным маршрутам, в частности Хаката — Оита, Хаката — Модзико, Хаката — Такео-Онсен и Хаката — Хидзен-Касима.

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Оба поезда украшены декоративными элементами, вдохновленными вселенной Гарри Поттера.

Компания JR Kyushu также обустроила тематические фотозоны на восьми станциях и организовала конкурс по сбору штампов на 21 станции в семи префектурах Кюсю.

Пассажиры могут собирать штампы, вдохновленные волшебными существами и предметами из серии, а затем участвовать в розыгрышах призов.

Оператор также организует мероприятия "Час Хогвартса", а также временные киоски, где продаются сувениры по мотивам "Гарри Поттера".

12 и 13 декабря компания JR Kyushu запустит дополнительные специальные рейсы "Волшебное путешествие" между Хакатой и Такео-Онсен. Пассажиры получат памятные сертификаты о поездке, а на борту будет звучать музыка из фильмов о Гарри Поттере.

Кампания продлится до 30 июня 2027 года и призвана привлечь как поклонников серии, так и туристов, желающих осмотреть регион Кюсю.

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