Метро Киева: как часто моют вагоны и убирают в них

Пассажиры добираются до работы на метро. Фото: Новини.LIVE

В столичном метрополитене тщательно следят за чистотой вагонов. Их моют не только внутри, но и снаружи. Уборка выполняется регулярно по определенному графику.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене, передает Новини.LIVE.

Как следят за чистотой в столичном метро

Раз в 4 дня поезд проходит автомойку. Его корпус моют со всех сторон специальными растворами и автоматизированными щетками. На очистку одного поезда нужно ориентировочно 300 литров воды.

Каждый раз после завершения смены, уборщицы моют стекла в кабине машиниста и проводят сухую уборку в вагонах.

В столичном метро проводят несколько видов уборок — ежедневную и генеральную. Ежедневно уборщицы протирают места, к которым пассажиры прикасаются больше всего — поручни, сиденья и двери.

Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц — генеральную. Во время последней моют все стены, потолок, сиденья. Также уборщицы устраняют с помощью специальных растворов надписи на поверхностях.

Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

