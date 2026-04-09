Україна
Главная Транспорт В метро Киева показали, как убирают поезда до выхода на маршрут

В метро Киева показали, как убирают поезда до выхода на маршрут

Дата публикации 9 апреля 2026 07:32
Метро Киева: как часто моют вагоны и убирают в них
Пассажиры добираются до работы на метро. Фото: Новини.LIVE

В столичном метрополитене тщательно следят за чистотой вагонов. Их моют не только внутри, но и снаружи. Уборка выполняется регулярно по определенному графику.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене, передает Новини.LIVE.

Как следят за чистотой в столичном метро

Раз в 4 дня поезд проходит автомойку. Его корпус моют со всех сторон специальными растворами и автоматизированными щетками. На очистку одного поезда нужно ориентировочно 300 литров воды.

Каждый раз после завершения смены, уборщицы моют стекла в кабине машиниста и проводят сухую уборку в вагонах.

В столичном метро проводят несколько видов уборок — ежедневную и генеральную. Ежедневно уборщицы протирают места, к которым пассажиры прикасаются больше всего — поручни, сиденья и двери.

Раз в неделю все вагоны проходят влажную уборку, а в месяц — генеральную. Во время последней моют все стены, потолок, сиденья. Также уборщицы устраняют с помощью специальных растворов надписи на поверхностях.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки метро киевского метрополитена.
Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
